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Maruti का बड़ा धमाका! टेस्टिंग के दौरान नई ब्रेजा संग दिखी एक मिस्ट्री MPV; जानिए कब होगी लॉन्च

May 07, 2026 11:42 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए एक साथ कई बड़े अपडेट्स पर काम कर रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने कार लवर्स के बीच हलचल मचा दी है।

Maruti का बड़ा धमाका! टेस्टिंग के दौरान नई ब्रेजा संग दिखी एक मिस्ट्री MPV; जानिए कब होगी लॉन्च
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मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए एक साथ कई बड़े अपडेट्स पर काम कर रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने कार लवर्स के बीच हलचल मचा दी है। इस वीडियो में मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा (Brezza) का नया फेसलिफ्ट मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। खास बात यह है कि ब्रेज़ा के ठीक आगे एक और बड़ी गाड़ी चल रही थी जिसे 'मिस्ट्री MPV' कहा जा रहा है। भारी कवर के बावजूद इन गाड़ियों की झलक ने साफ कर दिया है कि मारुति जल्द ही बाजार में बड़े बदलावों के साथ उतरने वाली है।

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बाहर से कुछ ऐसी दिखेगी कार

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट की बात करें तो कंपनी इसके लुक और केबिन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर पूरा जोर दे रही है। टेस्टिंग के दौरान दिखी कार के पिछले हिस्से में अपडेटेड टेल लैंप्स और नए डिजाइन का बंपर नजर आ रहा है। वहीं, इसके फ्रंट में नई ग्रिल और शार्प एलईडी लाइट्स मिलने की उम्मीद है। अंदर की तरफ सबसे बड़ा बदलाव इसकी स्क्रीन में होगा। कंपनी 9-इंच की जगह अब 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दे सकती है। इसके अलावा, ग्राहकों की पसंद को देखते हुए अब ब्रेजा में वेंटिलेटेड सीट्स और नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जोड़ा जा सकता है।

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कुछ ऐसा होगा एसयूवी का पावरट्रेन

दूसरी ओर पावरट्रेन के तौर पर ब्रेजा में फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन वापस लाया जा सकता है। इसके साथ ही मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और CNG के ऑप्शन भी बने रहेंगे। भविष्य की तैयारी के तौर पर मारुति इसमें सस्ता हाइब्रिड सिस्टम (Series Hybrid) भी ला सकती है। CNG के शौकीनों के लिए खबर है कि नए मॉडल में सिलेंडर को गाड़ी के नीचे सेट किया जा सकता है। इससे बूट स्पेस की समस्या खत्म हो जाएगी।

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जानिए 'मिस्ट्री MPV' की डिटेल्स

वीडियो में दिखी दूसरी गाड़ी यानी 'मिस्ट्री MPV' को लेकर बाजार में दो तरह के कयास हैं। जानकारों का मानना है कि यह या तो साल 2026 के अंत में आने वाली नई अर्टिगा है, या फिर मारुति की पहली इलेक्ट्रिक MPV जिसे कोडनेम 'YMC' दिया गया है। YMC इलेक्ट्रिक MPV मारुति की eVitara वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। इसका सीधा मुकाबला किया कारेंस के इलेक्ट्रिक अवतार से होगा।

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कब होगी लॉन्च

ब्रेजा मौजूदा समय में भी सेल्स चार्ट में टॉप पर बनी हुई है। हालांकि, टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू जैसी कारों से मिल रही कड़ी टक्कर को देखते हुए यह अपडेट बहुत जरूरी हो गया है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट और रहस्यमयी MPV के मार्केट में आने से मारुति की पकड़ बजट और प्रीमियम दोनों सेगमेंट में और मजबूत हो जाएगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इनकी कीमतों और लॉन्च की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। माना जा रहा है कि 2026 के मध्य तक ये गाड़ियां शोरूम में दस्तक दे सकती हैं।

(फोटो क्रेडिट- cartoq.com)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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