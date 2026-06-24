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अगले महीने आ सकता है Maruti Suzuki Brezza का फेसलिफ्ट, मिलेगा नया इंजन, इतनी हो सकती है कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी ब्रेजा का फेसलिफ्ट खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हम आपको इसके इंजन, इंटीरियर, डिजाइन और कीमत के बारे में बता रहे हैं।

अगले महीने आ सकता है Maruti Suzuki Brezza का फेसलिफ्ट, मिलेगा नया इंजन, इतनी हो सकती है कीमत
Maruti Suzuki Brezza
EMI केवल10,800/ माह

मारुति सुजकी ब्रेजा अपने सेगमेंट की सबसे पॉप्युलर एसयूवी में से एक है। अब कंपनी इस दमदार एसयूवी का फेसलिफ्ट (Maruti Suzuki Brezza Facelift) लाने की तैयारी कर रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार इसे जुलाई 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको डिजाइन, फीचर्स और इंजन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत भी 8.5 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

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मिल सकता है नया टर्बो-पेट्रोल इंजन

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत नया इंजन हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी ऑफर कर सकती है। यह इंजन मौजूदा इंजन के साथ भी ऑफर किया आ सकता है या फिर इसे कुछ वेरिएंट्स में ऑफर किया जा सकता है। नया टर्बो इंजन बेहतर पिकअप, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। वहीं, मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को भी कंपनी कुछ अपडेट्स के साथ ऑफर करना जारी रख सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि नई ब्रेजा में 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी मिल सकता है।

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एक्सटीरियर में दिखेंगे नए बदलाव

नई ब्रेजा का ओवरऑल डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है, लेकिन इसमें कुछ नए स्टाइलिंग अपडेट देखने को मिल सकते हैं। SUV में नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप्स और DRLs, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और रिफ्रेश्ड टेललैंप्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट और रियर बंपर में भी हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे SUV का लुक और ज्यादा शार्प नजर आएगा।

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केबिन होगा पहले से ज्यादा प्रीमियम

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी कई बदलाव होने की उम्मीद है। कंपनी इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दे सकती है। इसके अलावा इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, बेहतर क्वालिटी के केबिन मटेरियल और फिनिश के साथ ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने की संभावना है।

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सेफ्टी फीचर्स पर रहेगा खास फोकस

मारुति सुजुकी की ब्रेजा फेसलिफ्ट में सेफ्टी को लेकर भी बड़े अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप वेरिएंट्स में एक्स्ट्रा एयरबैग्स, बेहतर स्ट्रक्चरल सेफ्टी और एडवांस पार्किंग असिस्टेंस फीचर्स दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, पहली बार ब्रेजा में ADAS (Advanced Driver Assistance System) टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है, जिससे इसकी सेफ्टी और बढ़ जाएगी।

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इतनी हो सकती है कीमत

नई मारुति ब्रेजा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.5 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। वहीं, इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14 से 15 लाख रुपये तक जा सकती है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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