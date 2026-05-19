Maruti Suzuki फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ता हो सकता है ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल
आमतौर पर देखा गया है कि फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत करेंट वेरिएंट से ज्यादा होती है, लेकिन ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ शायद न हो। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत इसके मौजूदा वेरिएंट से कम हो सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।
मारुति सुजुकी ब्रेजा के फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बीते कुछ दिनों से इस अपकमिंग फेसलिफ्ट की काफी चर्चा हो रही है। इसके टेस्ट म्यूल्स को भी देखा गया है। इसी बीच अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिससे नई ब्रेजा को खरीदने की चाहत रखने वाली ग्राहकों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी। आमतौर पर देखा गया है कि फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत करेंट वेरिएंट से ज्यादा होती है, लेकिन ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ शायद न हो। मोटर ऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत इसके मौजूदा वेरिएंट से कम हो सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।
छोटे इंजन के कारण कम हो सकती है कीमत
फेसलिफ्ट के साथ, मारुति मॉडल को कॉस्मेटिक बदलावों और नए फीचर्स के साथ अपडेट करेगी और ब्रेजा को नए पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलेंगे, जिससे इसकी कीमत में गिरावट आएगी। 2024 में जब GST दरों में बदलाव की घोषणा हुई, तब सब-4 मीटर सेगमेंट में भारी उछाल आया था क्योंकि GST को 28-31% से घटाकर 18% कर दिया गया था। ब्रेजा को टक्कर देने वाली सभी SUV को इस बदलाव का फायदा मिला, लेकिन मारुति की ब्रेजा पर इसका असर नहीं पड़ा।
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Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.22 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
दरअसल, GST में बदलाव केवल उन कारों पर लागू होता है, जो सब-4 मीटर सेगमेंट से नीचे आती हैं और जिनमें 1200cc और 1500cc (1.2 लीटर और 1.5 लीटर) से छोटा पेट्रोल या डीजल इंजन है। हालांकि, ब्रेजा में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होने के कारण इसे इसका लाभ नहीं मिला और इसकी कीमत बढ़ गई, जबकि इसके राइवल एसयूवीज की कीमतों में कमी आई थी।
उम्मीद की जा रही है कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए एक नया इंजन ऑप्शन ऑफर करेगी, जो या तो 1.2-लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन होगा या 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इन दोनों से टैक्स कम करने में मदद मिलेगी और इसकी कीमत में थोड़ी गिरावट आएगी। इसीलिए माना जा रहा है कि अपडेटेड ब्रेजा मौजूदा ब्रेजा से थोड़ी सस्ती हो सकती है।
मिलेंगे ये धांसू फीचर, अंडरबॉडी सीएनजी किट भी
ब्रेजा फेसलिफ्ट अंडरबॉडी सीएनजी किट के साथ आएगी। मारुति ने अंडरबॉडी सीएनजी किट को विक्टोरिस में इंट्रोड्यूस किया था और अब यही टेक्नोलॉजी ब्रेजा में भी दी जाएगी। इससे बूट स्पेस में और जगह मिलेगी। इसके साथ ही ब्रेजा फेसलिफ्ट की स्टाइलिंग में भी काफी बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, नए अलॉय वील और रीडिजाइन हेडलाइट्स शामिल हैं। अपडेटेड मॉडल में कुछ नए फीचर्स जैसे कि बड़ा इन्फोटेनमेंट यूनिट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ADAS भी शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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