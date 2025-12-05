मनाली के पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती नजर आई नई मारुति ब्रेजा, डिजाइन से उठ गया पर्दा; जानिए कब होगी लॉन्च
मारुति सुजुकी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा एक बार फिर भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। इस बार इसे मनाली हाईवे के मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर दौड़ाते हुए देखा गया।
मारुति सुजुकी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा एक बार फिर भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। इस बार इसे मनाली हाईवे के मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर दौड़ाते हुए देखा गया। यह साफ दिखा कि कंपनी नई अपडेटेड ब्रेजा को लॉन्च से पहले रियल-वर्ल्ड कंडीशंस में परख रही है। बता दें कि कैमरे में कैद हुआ मॉडल रेगुलर पेट्रोल वैरिएंट बताया जा रहा है न। लगातार हो रही टेस्टिंग से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मारुति अब इसके फाइनल स्टेज पर काम कर रही है। आइए जानते हैं अपकमिंग नई ब्रेजा के संभावित डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
बाहर से देखने पर ब्रेजा में सबसे बड़ा बदलाव नए अलॉय व्हील्स में दिखाई देता है। वहीं, फ्रंट फेसिया को भी हल्के-फुल्के रिवीजन मिले हैं। हेडलाइट और फ्रंट डिटेलिंग में की गई मामूली फेरबदल SUV को पहले से थोड़ा ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक दे रही है। हालांकि, साइड प्रोफाइल और बॉडी प्रपोर्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। पहले आए स्पाई शॉट्स में एक CNG टेस्ट म्यूल भी नजर आया था जिस पर रियर विंडशील्ड पर CNG का स्टिकर लगा था।
मिल सकता है अंडरफ्लोर CNG टैंक
सीएनजी मॉडल को लेकर दिलचस्प बात यह है कि कंपनी इसमें अंडरफ्लोर CNG टैंक देने पर विचार कर रही है। जैसा सेटअप विक्टोरिस में देखा गया था। अगर ब्रेजा में भी यही टैंक लेआउट मिलता है तो सबसे बड़ा फायदा बूट स्पेस में मिलेगा। पीछे की तरफ भी बदलाव बहुत मामूली हैं। टेल लैंप्स में हल्का अपडेट दिखता है जबकि शार्क-फिन एंटीना और रूफ स्पॉइलर पहले की तरह ही मौजूद हैं। इंटरियर में भी कोई बड़ा अपडेट नजर नहीं आया है।
पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव
फीचर्स लिस्ट में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। इसबार ब्रेजा में लेवल-2 ADAS दिया जा सकता है। हालांकि, पावरट्रेन में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। मौजूदा 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन 102 bhp और 137 Nm टॉर्क देता रहेगा। जबकि CNG वर्जन 87 bhp और 121.5 Nm का आउटपुट देगा। सारी जानकारी देखकर अंदाजा यही है कि अपडेटेड ब्रेजा की लॉन्चिंग 2026 की शुरुआत में हो सकती है।
(फोटो क्रेडिट-Car India News)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
