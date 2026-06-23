खरीदनी है ब्रेजा तो थोड़ा रुकिए! जल्द नए अवतार में दस्तक देने आ रही SUV; जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव

भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक मारुति ब्रेजा अब नए अवतार में आने के लिए तैयार है। नई 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को पिछले काफी समय से टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है।

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भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक मारुति ब्रेजा अब नए अवतार में आने के लिए तैयार है। नई 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट (Maruti Brezza facelift) को पिछले काफी समय से टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है। सड़कों पर बार-बार दिख रहे इसके टेस्ट मॉडल्स से साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे बहुत जल्द मार्केट में उतार सकती है। लीक हुई तस्वीरों और वीडियो से इस कार के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। कंपनी पहली बार इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन और ADAS जैसे बड़े फीचर्स देने जा रही है। आइए जानते हैं नई ब्रेजा में क्या कुछ नया मिल सकता है।

सेफ्टी में बड़ा अपग्रेड इस नई एसयूवी का जो मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, उसके फ्रंट ग्रिल के बिल्कुल बीच में एक रडार हाउसिंग नजर आई है। इससे साफ पता चलता है कि 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में अब ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सेफ्टी फीचर्स का पूरा सुइट मिलने वाला है। इस बड़े सेफ्टी अपग्रेड के साथ ब्रेजा सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी बादशाहत को और मजबूत करेगी।

पावर का डबल डोज मारुति अपनी इस नई ब्रेजा में 'फ्रोंक्स' (Maruti Fronx) वाला 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर बूस्टरजेट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दे सकती है। यह दमदार इंजन 100bhp की पावर और 147.6Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि, टर्बो इंजन को कार के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स में ही दिया जाएगा। इस छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन का एक फायदा यह भी होगा कि इस वैरिएंट पर जीएसटी की दर 18 पर्सेंट ही लगेगी।

अंडरबॉडी सीएनजी टैंक पावरट्रेन की बात करें तो कार में मौजूदा 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और कंपनी फिटेड सीएनजी (CNG) का ऑप्शन पहले की तरह मिलता रहेगा। हालांकि, इस बार कंपनी इसमें 'अंडरबॉडी टैंक कॉन्फिगरेशन' दे सकती है। इसका मतलब यह है कि सीएनजी का सिलेंडर अब डिग्गी के अंदर न होकर गाड़ी के नीचे फिट किया जाएगा। इससे कार के बूट स्पेस में सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह खाली मिल जाएगी।