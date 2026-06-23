खरीदनी है ब्रेजा तो थोड़ा रुकिए! जल्द नए अवतार में दस्तक देने आ रही SUV; जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव
भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक मारुति ब्रेजा अब नए अवतार में आने के लिए तैयार है। नई 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को पिछले काफी समय से टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है।
भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक मारुति ब्रेजा अब नए अवतार में आने के लिए तैयार है। नई 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट (Maruti Brezza facelift) को पिछले काफी समय से टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है। सड़कों पर बार-बार दिख रहे इसके टेस्ट मॉडल्स से साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे बहुत जल्द मार्केट में उतार सकती है। लीक हुई तस्वीरों और वीडियो से इस कार के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। कंपनी पहली बार इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन और ADAS जैसे बड़े फीचर्स देने जा रही है। आइए जानते हैं नई ब्रेजा में क्या कुछ नया मिल सकता है।
सेफ्टी में बड़ा अपग्रेड
इस नई एसयूवी का जो मॉडल टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, उसके फ्रंट ग्रिल के बिल्कुल बीच में एक रडार हाउसिंग नजर आई है। इससे साफ पता चलता है कि 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में अब ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सेफ्टी फीचर्स का पूरा सुइट मिलने वाला है। इस बड़े सेफ्टी अपग्रेड के साथ ब्रेजा सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी बादशाहत को और मजबूत करेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
पावर का डबल डोज
मारुति अपनी इस नई ब्रेजा में 'फ्रोंक्स' (Maruti Fronx) वाला 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर बूस्टरजेट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दे सकती है। यह दमदार इंजन 100bhp की पावर और 147.6Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि, टर्बो इंजन को कार के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स में ही दिया जाएगा। इस छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन का एक फायदा यह भी होगा कि इस वैरिएंट पर जीएसटी की दर 18 पर्सेंट ही लगेगी।
अंडरबॉडी सीएनजी टैंक
पावरट्रेन की बात करें तो कार में मौजूदा 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और कंपनी फिटेड सीएनजी (CNG) का ऑप्शन पहले की तरह मिलता रहेगा। हालांकि, इस बार कंपनी इसमें 'अंडरबॉडी टैंक कॉन्फिगरेशन' दे सकती है। इसका मतलब यह है कि सीएनजी का सिलेंडर अब डिग्गी के अंदर न होकर गाड़ी के नीचे फिट किया जाएगा। इससे कार के बूट स्पेस में सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह खाली मिल जाएगी।
लग्जरी फीचर्स की भरमार
फीचर्स की बात करें तो नई ब्रेजा में अब पहले से बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस फोन चार्जर, ठंडी हवा देने वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और बिल्कुल नए डिजाइन की सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। इतने सारे नए फीचर्स और बड़े बदलावों के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि मारुति इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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