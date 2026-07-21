लॉन्च से पहले लीक हुआ नई Brezza का वीडियो, इंटीरियर से उठ गया पर्दा; जानिए कितनी बदलेगी SUV
मारुति सुजुकी आगामी 24 जुलाई को अपनी पॉपुलर एसयूवी Brezza के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से ठीक पहले इस नई गाड़ी के डीलरशिप तक पहुंचने लगी हैं।
मारुति सुजुकी आगामी 24 जुलाई को अपनी पॉपुलर एसयूवी Brezza के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से ठीक पहले इस नई गाड़ी के डीलरशिप तक पहुंचने लगी हैं। इसके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर आए एक डिटेल्ड वीडियो टूर में नई ब्रेजा के एक्सटीरियर और इंटीरियर की पूरी झलक सामने आ गई है। इस वीडियो से कार के नए डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और नए केबिन का खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं 24 जुलाई को लॉन्च होने जा रही इस नई ब्रेजा में ग्राहकों को क्या-क्या खास मिलने वाला है।
मिलेगा नया एक्सटीरियर
सामने आए वीडियो में यह एसयूवी ग्रे कलर में दिखाई दे रही है। इसका ओवरऑल स्टेंस पहले जैसा ही है। हालांकि, फ्रंट फेसिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नई फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिस पर गोल्डन क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। इसके अलावा, नए बम्पर पर बोल्ड सिल्वर एक्सेंट और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। हेडलाइट्स में नए स्क्वायर-शेप LED प्रोजेक्टर्स और अपडेटेड LED DRLs दिए गए हैं। कार के साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
प्रीमियम होगा इंटीरियर
नई ब्रेजा के केबिन का सबसे बड़ा आकर्षण 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग है। इसकी लाइट स्ट्रिप्स दरवाजों के पैड्स पर भी दिखाई देती हैं। नए मॉडल में बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो इन-बिल्ट ऐप्स और एलेक्सा सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें पहली बार वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर भी जोड़ा गया है। कार में ऑटो-डिमिंग IRVM, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो प्यूरीफायर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं।
मिलेगें तीन पावरट्रेन के ऑप्शन
नया ब्रेजा फेसलिफ्ट तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। इसमें पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 103bhp की पावर जनरेट करता है। वहीं, दूसरा सबसे बड़ा अपडेट 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 110bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क देगा। इसके अलावा, एक CNG वैरिएंट भी उपलब्ध होगा। सीएनजी मॉडल में अंडरबॉडी टैंक दिया गया है, जिससे कार का बूट स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं होगा।
ट्रिम्स, बुकिंग और लॉन्च डिटेल्स
मारुति सुजुकी ने इस बार वैरिएंट्स के नामकरण में बड़ा बदलाव किया है। पुरानी LXi, VXi और ZXi नेमिंग की जगह अब नया ग्लोबल सिस्टम अपनाया गया है। नई ब्रेजा कुल 6 ट्रिम्स - L, L(O), V, Z, Z(O) और Z+ में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। कंपनी ने इस नई एसयूवी की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर इसे रिजर्व कर सकते हैं। इस गाड़ी को मारुति की एरिना डीलरशिप के जरिए ही बेचा जाएगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।