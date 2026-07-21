लॉन्च से पहले लीक हुआ नई Brezza का वीडियो, इंटीरियर से उठ गया पर्दा; जानिए कितनी बदलेगी SUV

मारुति सुजुकी आगामी 24 जुलाई को अपनी पॉपुलर एसयूवी Brezza के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से ठीक पहले इस नई गाड़ी के डीलरशिप तक पहुंचने लगी हैं।

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मारुति सुजुकी आगामी 24 जुलाई को अपनी पॉपुलर एसयूवी Brezza के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से ठीक पहले इस नई गाड़ी के डीलरशिप तक पहुंचने लगी हैं। इसके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर आए एक डिटेल्ड वीडियो टूर में नई ब्रेजा के एक्सटीरियर और इंटीरियर की पूरी झलक सामने आ गई है। इस वीडियो से कार के नए डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और नए केबिन का खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं 24 जुलाई को लॉन्च होने जा रही इस नई ब्रेजा में ग्राहकों को क्या-क्या खास मिलने वाला है।

मिलेगा नया एक्सटीरियर सामने आए वीडियो में यह एसयूवी ग्रे कलर में दिखाई दे रही है। इसका ओवरऑल स्टेंस पहले जैसा ही है। हालांकि, फ्रंट फेसिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नई फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिस पर गोल्डन क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। इसके अलावा, नए बम्पर पर बोल्ड सिल्वर एक्सेंट और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। हेडलाइट्स में नए स्क्वायर-शेप LED प्रोजेक्टर्स और अपडेटेड LED DRLs दिए गए हैं। कार के साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं।

प्रीमियम होगा इंटीरियर नई ब्रेजा के केबिन का सबसे बड़ा आकर्षण 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग है। इसकी लाइट स्ट्रिप्स दरवाजों के पैड्स पर भी दिखाई देती हैं। नए मॉडल में बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो इन-बिल्ट ऐप्स और एलेक्सा सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें पहली बार वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर भी जोड़ा गया है। कार में ऑटो-डिमिंग IRVM, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो प्यूरीफायर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं।

मिलेगें तीन पावरट्रेन के ऑप्शन नया ब्रेजा फेसलिफ्ट तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। इसमें पहला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 103bhp की पावर जनरेट करता है। वहीं, दूसरा सबसे बड़ा अपडेट 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 110bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क देगा। इसके अलावा, एक CNG वैरिएंट भी उपलब्ध होगा। सीएनजी मॉडल में अंडरबॉडी टैंक दिया गया है, जिससे कार का बूट स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं होगा।