Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

23 जुलाई को आ सकता है Maruti Suzuki की इस धाकड़ SUV का फेसलिफ्ट, मिलेंगे कई मॉडर्न फीचर

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मारुति सुजुकी ब्रेजा के फेसलिफ्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंपनी अपनी नई ब्रेजा को 23 जुलाई को लॉन्च करने वाली है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको नया इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है।

23 जुलाई को आ सकता है Maruti Suzuki की इस धाकड़ SUV का फेसलिफ्ट, मिलेंगे कई मॉडर्न फीचर
Maruti Suzuki Brezza
EMI केवल10,800/ माह

मारुति सुजुकी ब्रेजा के फेसलिफ्ट का हर एसयूवी लवर को इंतजार है। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार मारुति सजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट 23 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा। इस फेसलिफ्ट में कंपनी कई बड़े बदलाव ऑफर करने वाली है। साथ ही अपकमिंग ब्रेजा के कई स्पाई शॉट्स भी सामने आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि कंपनी की नई ब्रेजा किन खूबियों के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें

ओवरऑल डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं

ऑनलाइन मौजूद फोटोज से साफ है कि मारुति SUV के ओवरऑल डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। ब्रेजा का साइज और शेप पहले जैसा ही रहने वाला है। इसके फ्रंट में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि ब्रेजा में नया फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड बंपर और मॉडिफाइड हेडलैंप्स भी मिलेंगे। एसयूनी का अलॉय व्हील का डिजाइन भी बदला जा सकता है। साथ ही इसमें नया रियर बंपर और टेल लैंप्स में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

EMI केवल10,800/ माह
पात्रता जांचें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.3 - 13.42 लाख

EMI केवल10,852/ माह
पात्रता जांचें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.37 - 14.22 लाख

EMI केवल9,636/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

₹ 9 - 15 लाख

EMI केवल11,768/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.54 - 14.88 लाख

EMI केवल9,859/ माह
पात्रता जांचें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

EMI केवल9,924/ माह
पात्रता जांचें

बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम

मारुति ब्रेजा के इंटीरियर में भी बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही हो सकता है। फ्रेश लुक के लिए मारुति इसका कलर थीम बदल सकती है। इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा। खास बात है कि इसमें आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा, ब्रेजा में कंपनी हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में पैडल शिफ्टर्स भी दे सकती है।

ये भी पढ़ें:मारुति, टाटा, किआ, टोयोटा सब रह गए पीछे, तीन महीने से सेल में नंबर 1 है ये SUV

मिल सकता है नया इंजन ऑप्शन

उम्मीद है कि इस एसयूवी में पहले जितना ही केबिन स्पेस मिलेगा। मारुति अपडेटेड ब्रेजा के साथ नए कलर ऑप्शन भी ला सकती है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में एक और बड़ा अपडेट नया इंजन ऑप्शन हो सकता है। यह इंजन भारत में बना 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन हो सकता है। इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि एसयूवी को कम GST स्लैब के लिए क्वालिफाइ करने में भी मदद मिल सकती है। उम्मीद है कि मारुति नई ब्रेजा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देना जारी रखेगी जो परफॉर्मेंस के बजाय फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा फोकस करता है।

ये भी पढ़ें:कार सेल करना पड़ा भारी, ढाई साल बाद मिला पुलिस का नोटिस, आप न करें यह गलती

कंपनी ला सकती है नया सीएनजी वेरिएंट

उम्मीद की जा रही है कि मारुति सुजुकी ब्रेजा 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आ सकती है। उम्मीद है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट का CNG वर्जन भी आएगा, जो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड होगा। खास बात है कि इसके CNG टैंक को बूट में नहीं रखा जाएगा, बल्कि विक्टोरिस की तरह इसे बॉडी के नीचे लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:टोयोटा ने इस SUV में किया बड़ा बदलाव, गाड़ी की परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है असर
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।