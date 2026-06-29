23 जुलाई को आ सकता है Maruti Suzuki की इस धाकड़ SUV का फेसलिफ्ट, मिलेंगे कई मॉडर्न फीचर

मारुति सुजुकी ब्रेजा के फेसलिफ्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंपनी अपनी नई ब्रेजा को 23 जुलाई को लॉन्च करने वाली है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको नया इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है।

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मारुति सुजुकी ब्रेजा के फेसलिफ्ट का हर एसयूवी लवर को इंतजार है। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार मारुति सजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट 23 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा। इस फेसलिफ्ट में कंपनी कई बड़े बदलाव ऑफर करने वाली है। साथ ही अपकमिंग ब्रेजा के कई स्पाई शॉट्स भी सामने आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि कंपनी की नई ब्रेजा किन खूबियों के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है।

ओवरऑल डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ऑनलाइन मौजूद फोटोज से साफ है कि मारुति SUV के ओवरऑल डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। ब्रेजा का साइज और शेप पहले जैसा ही रहने वाला है। इसके फ्रंट में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि ब्रेजा में नया फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड बंपर और मॉडिफाइड हेडलैंप्स भी मिलेंगे। एसयूनी का अलॉय व्हील का डिजाइन भी बदला जा सकता है। साथ ही इसमें नया रियर बंपर और टेल लैंप्स में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मारुति ब्रेजा के इंटीरियर में भी बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही हो सकता है। फ्रेश लुक के लिए मारुति इसका कलर थीम बदल सकती है। इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा। खास बात है कि इसमें आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा, ब्रेजा में कंपनी हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में पैडल शिफ्टर्स भी दे सकती है।

मिल सकता है नया इंजन ऑप्शन उम्मीद है कि इस एसयूवी में पहले जितना ही केबिन स्पेस मिलेगा। मारुति अपडेटेड ब्रेजा के साथ नए कलर ऑप्शन भी ला सकती है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में एक और बड़ा अपडेट नया इंजन ऑप्शन हो सकता है। यह इंजन भारत में बना 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन हो सकता है। इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि एसयूवी को कम GST स्लैब के लिए क्वालिफाइ करने में भी मदद मिल सकती है। उम्मीद है कि मारुति नई ब्रेजा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देना जारी रखेगी जो परफॉर्मेंस के बजाय फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा फोकस करता है।