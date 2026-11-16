देश की नंबर-1 SUV बनी ₹7.50 लाख की मारुति ब्रेजा, ₹6 लाख के लोन पर इतनी बनेगी मंथली EMI; समझें गणित
आप इसे खरीदने के लिए ₹7.50 लाख में से ₹1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर ₹6 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं, तब 8% से लेकर 10% तक के इंटरेस्ट रेट का गणित बता रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डाउन पेमेंट के साथ इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे।
मारुति सुजुकी के लिए हर महीने कोई कार सरप्राइज एलिमेंट बन जाती है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ब्रेजा ने सरप्राइज देते हुए देश के SUV सेगमेंट को टॉप कर लिया। वहीं, ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल आने के बाद इसकी डिमांड में गजब का उछाल देखने को मिला है। इसकी 22,436 यूनिट बिकीं और इसे 86% की YoY ग्रोथ मिली। ब्रेजा में पेट्रोल के साथ CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसके एंट्री लेवल LXI टर्बो वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹7.50 लाख है। ऐसे में आप इसे EMI पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बता रहे हैं।
मान लिया जाए की आप इस वैरिएंट को खरीदने के लिए ₹7.50 लाख में से ₹1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर ₹6 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं, तब 8% से लेकर 10% तक के इंटरेस्ट रेट का गणित बता रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डाउन पेमेंट के साथ इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.5 - 13.71 लाख
Kia Sonet
₹ 7.45 - 14.47 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.43 - 12.94 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Citroen Basalt X
₹ 8.55 - 14.11 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.83 लाख
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8%
|3 साल
|18802 रुपए
|8%
|4 साल
|14648 रुपए
|8%
|5 साल
|12166 रुपए
|8%
|6 साल
|10520 रुपए
|8%
|7 साल
|9352 रुपए
मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 8% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 18802 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 14648 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12166 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10520 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9352 रुपए की EMI चुकानी होगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8.50%
|3 साल
|18941 रुपए
|8.50%
|4 साल
|14789 रुपए
|8.50%
|5 साल
|12310 रुपए
|8.50%
|6 साल
|10667 रुपए
|8.50%
|7 साल
|9502 रुपए
मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 8.5% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 18941 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 14789 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12310 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10667 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9502 रुपए की EMI चुकानी होगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9.00%
|3 साल
|19080 रुपए
|9.00%
|4 साल
|14931 रुपए
|9.00%
|5 साल
|12455 रुपए
|9.00%
|6 साल
|10815 रुपए
|9.00%
|7 साल
|9653 रुपए
मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 9% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 19080 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 14931 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12455 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10815 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9653 रुपए की EMI चुकानी होगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9.50%
|3 साल
|19220 रुपए
|9.50%
|4 साल
|15074 रुपए
|9.50%
|5 साल
|12601 रुपए
|9.50%
|6 साल
|10965 रुपए
|9.50%
|7 साल
|9806 रुपए
मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 9.5% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 19220 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 15074 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12601 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10965 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9806 रुपए की EMI चुकानी होगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|10%
|3 साल
|19360 रुपए
|10%
|4 साल
|15218 रुपए
|10%
|5 साल
|12748 रुपए
|10%
|6 साल
|11116 रुपए
|10%
|7 साल
|9961 रुपए
मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 10% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 19360 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 15218 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12748 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 11116 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9961 रुपए की EMI चुकानी होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें