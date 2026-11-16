देश की नंबर-1 SUV बनी ₹7.50 लाख की मारुति ब्रेजा, ₹6 लाख के लोन पर इतनी बनेगी मंथली EMI; समझें गणित

आप इसे खरीदने के लिए ₹7.50 लाख में से ₹1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर ₹6 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं, तब 8% से लेकर 10% तक के इंटरेस्ट रेट का गणित बता रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डाउन पेमेंट के साथ इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे।

मारुति ब्रेजा की मंथली EMI का गणित

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Maruti Suzuki Brezza

मारुति सुजुकी के लिए हर महीने कोई कार सरप्राइज एलिमेंट बन जाती है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में ब्रेजा ने सरप्राइज देते हुए देश के SUV सेगमेंट को टॉप कर लिया। वहीं, ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल आने के बाद इसकी डिमांड में गजब का उछाल देखने को मिला है। इसकी 22,436 यूनिट बिकीं और इसे 86% की YoY ग्रोथ मिली। ब्रेजा में पेट्रोल के साथ CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसके एंट्री लेवल LXI टर्बो वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹7.50 लाख है। ऐसे में आप इसे EMI पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बता रहे हैं।

मान लिया जाए की आप इस वैरिएंट को खरीदने के लिए ₹7.50 लाख में से ₹1.50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर ₹6 लाख रुपए का ऑटो लोन लेते हैं, तब 8% से लेकर 10% तक के इंटरेस्ट रेट का गणित बता रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डाउन पेमेंट के साथ इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8% 3 साल 18802 रुपए 8% 4 साल 14648 रुपए 8% 5 साल 12166 रुपए 8% 6 साल 10520 रुपए 8% 7 साल 9352 रुपए

मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 8% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 18802 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 14648 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12166 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10520 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9352 रुपए की EMI चुकानी होगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8.50% 3 साल 18941 रुपए 8.50% 4 साल 14789 रुपए 8.50% 5 साल 12310 रुपए 8.50% 6 साल 10667 रुपए 8.50% 7 साल 9502 रुपए

मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 8.5% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 18941 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 14789 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12310 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10667 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9502 रुपए की EMI चुकानी होगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9.00% 3 साल 19080 रुपए 9.00% 4 साल 14931 रुपए 9.00% 5 साल 12455 रुपए 9.00% 6 साल 10815 रुपए 9.00% 7 साल 9653 रुपए

मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 9% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 19080 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 14931 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12455 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10815 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9653 रुपए की EMI चुकानी होगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9.50% 3 साल 19220 रुपए 9.50% 4 साल 15074 रुपए 9.50% 5 साल 12601 रुपए 9.50% 6 साल 10965 रुपए 9.50% 7 साल 9806 रुपए

मारुति ब्रेजा LXI टर्बो खरीदने के लिए आप 9.5% की ब्याज दर पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब आपको 3 साल के लिए 19220 रुपए की EMI, 4 साल के लिए 15074 रुपए की EMI, 5 साल के लिए 12601 रुपए की EMI, 6 साल के लिए 10965 रुपए की EMI और 7 साल के लिए 9806 रुपए की EMI चुकानी होगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 10% 3 साल 19360 रुपए 10% 4 साल 15218 रुपए 10% 5 साल 12748 रुपए 10% 6 साल 11116 रुपए 10% 7 साल 9961 रुपए