बीते 10 सालों से ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है इस SUV का जादू, 14 लाख घरों की बनी पसंद; कीमत ₹8.25 लाख

Mar 02, 2026 12:20 pm IST

भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल ब्रेजा ने इतिहास रच दिया है। साल 2016 में पहली बार लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) ने भारतीय बाजार में अपने शानदार 10 साल पूरे कर लिए हैं।

भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल ब्रेजा ने इतिहास रच दिया है। साल 2016 में पहली बार लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) ने भारतीय बाजार में अपने शानदार 10 साल पूरे कर लिए हैं। ब्रेजा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन 10 सालों में इसे 14 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोरूम में कदम रखने वाले 56 पर्सेंट ग्राहक पहले से ही मन बना चुके होते हैं कि उन्हें ब्रेजा ही खरीदनी है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

टॉप-10 की लिस्ट में हमेशा रहती है इन 10 वर्षों के सफर में ब्रेजा लगातार देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में बनी रही है। अपनी लॉन्चिंग के पहले ही साल में इसने 'इंडियन कार ऑफ द ईयर 2017' जैसे बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे। अब यह कार पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और हाई-टेक हो चुकी है। इसमें 1.5-लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन मिलता है जो शहर की भीड़भाड़ और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा, कार करीब 25.51 किमी प्रति किलोग्राम का जबरदस्त माइलेज भी देती है।

फीचर्स भी है दमदार फीचर्स के मामले में भी मारुति ने ब्रेजा को किसी प्रीमियम कार से कम नहीं बनाया है। इसमें 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और इस सेगमेंट में पहली बार आने वाला 'हेड्स-अप डिस्प्ले' (HUD) जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड बनाया है। करीब 198mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों का उस्ताद बनाता है। जबकि 328 लीटर का बूट स्पेस फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी जगह देता है।