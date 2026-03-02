Hindustan Hindi News
बीते 10 सालों से ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है इस SUV का जादू, 14 लाख घरों की बनी पसंद; कीमत ₹8.25 लाख

Mar 02, 2026 12:20 pm IST
भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल ब्रेजा ने इतिहास रच दिया है। साल 2016 में पहली बार लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) ने भारतीय बाजार में अपने शानदार 10 साल पूरे कर लिए हैं।

भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल ब्रेजा ने इतिहास रच दिया है। साल 2016 में पहली बार लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) ने भारतीय बाजार में अपने शानदार 10 साल पूरे कर लिए हैं। ब्रेजा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन 10 सालों में इसे 14 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोरूम में कदम रखने वाले 56 पर्सेंट ग्राहक पहले से ही मन बना चुके होते हैं कि उन्हें ब्रेजा ही खरीदनी है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

टॉप-10 की लिस्ट में हमेशा रहती है

इन 10 वर्षों के सफर में ब्रेजा लगातार देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में बनी रही है। अपनी लॉन्चिंग के पहले ही साल में इसने 'इंडियन कार ऑफ द ईयर 2017' जैसे बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे। अब यह कार पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और हाई-टेक हो चुकी है। इसमें 1.5-लीटर का दमदार पेट्रोल इंजन मिलता है जो शहर की भीड़भाड़ और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा, कार करीब 25.51 किमी प्रति किलोग्राम का जबरदस्त माइलेज भी देती है।

ये भी पढ़ें:इस SUV को ग्राहकों ने बना दिया स्टेटस सिंबल! फरवरी में 17,938 लोगों ने खरीदा

फीचर्स भी है दमदार

फीचर्स के मामले में भी मारुति ने ब्रेजा को किसी प्रीमियम कार से कम नहीं बनाया है। इसमें 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और इस सेगमेंट में पहली बार आने वाला 'हेड्स-अप डिस्प्ले' (HUD) जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड बनाया है। करीब 198mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों का उस्ताद बनाता है। जबकि 328 लीटर का बूट स्पेस फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी जगह देता है।

ये भी पढ़ें:नंबर-1 बनने से चूकी डिजायर, इस देसी कार को लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा

क्या कहती है कंपनी

मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी का कहना है कि ब्रेजा ने भारत में एसयूवी के दौर को एक नई ताकत दी है। इसे भारतीय ग्राहकों की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन और डेवलप किया गया था। अच्छी खबर यह है कि कंपनी अब इसके अपडेटेड मॉडल पर भी काम कर रही है। इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलावों के साथ सीएनजी सिलेंडर को गाड़ी के नीचे (Underbody) फिट करने की तकनीक और नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है। भारतीय मार्केट में ब्रेजा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपये रखी गई है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

