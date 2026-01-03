मारुति की इस SUV पर टूटे सबसे ज्यादा ग्राहक, 2025 में 175000 लोगों ने खरीदा; कीमत ₹8.26 लाख
मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) साल 2025 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। इस दौरान मारुति सुजुकी ब्रेजा को भारतीय मार्केट में कुल 1,75,000 नए ग्राहक मिले।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते साल यानी कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें तो टॉप-10 की लिस्ट में 6 मॉडल मारुति सुजुकी की रही। वहीं, टॉप-10 की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी की एक एसयूवी ब्रेजा भी रही। मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) साल 2025 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। इस दौरान मारुति सुजुकी ब्रेजा को भारतीय मार्केट में कुल 1,75,000 नए ग्राहक मिले। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
दमदार इंजन से लैस है ब्रेजा
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी ब्रेजा में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 101bhp की अधिकतम पावर और 136Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि कार के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, मारुति ब्रेजा में पावरट्रेन के तौर पर सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है।
इतनी है एसयूवी की कीमत
दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा में ग्राहकों को 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंडबॉक्स, सनरूफ, एंबिएंट लाइट, वायरलेस फोन चार्जर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर भी दिया गया है। मारुति ब्रेजा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.26 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 13.01 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
