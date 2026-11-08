लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस SUV का जादू, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; 31 दिनों में 22,436 घरों तक पहुंची

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ब्रेजा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में ब्रेजा देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बन गई है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा बेस्ट-सेलिंग एसयूवी अक्टूबर 2026

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Maruti Suzuki Brezza

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में ब्रेजा देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी बन गई है। ब्रेजा को बीते महीने 22,436 लोगों ने खरीदा। इस दौरान ब्रेजा की बिक्री में सालाना आधार पर 86 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 12,072 यूनिट था। साथ ही ब्रेजा इस दौरान वैगनआर के बाद देश की दूसरी बेस्ट-सेलिंग कार भी रही। आइए जानते हैं ब्रेजा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

मिलते हैं कई इंजन के ऑप्शन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें दो इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0 लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल और दूसरा 1.5 लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। बता दें कि 1.5 लीटर वाले इंजन में पेट्रोल के साथ-साथ सीएनजी का ऑप्शन भी मौजूद है। यह एसयूवी पेट्रोल वैरिएंट में लगभग 17 से 20 kmpl का माइलेज दे देती है। वहीं, CNG मोड पर इसका माइलेज 25 km/kg से ज्यादा का मिल जाता है।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स मारुति सुजुकी ब्रेजा में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो-एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, सनरूफ और सीएनजी मॉडल में अंडरबॉडी टैंक की वजह से ज्यादा बूट स्पेस मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ESP, हिल होल्ड, TPMS और ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। क्रैश टेस्ट में इसके पुराने मॉडल को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी।