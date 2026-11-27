देश की नंबर-1 कॉम्पैक्ट SUV, इसके CNG मॉडल को 31 दिनों में 8,725 लोगों ने खरीदा; 26 KM+ है माइलेज
मारुति सुजुकी ब्रेजा बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में CNG पर चलने वाली देश की बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई। ब्रेजा सीएनजी ने इस दौरान कुल 8,725 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।
भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से एसयूवी की डिमांड रहती है। ऐसी ही एक एसयूवी मारुति सुजुकी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा है। बता दें कि कि ब्रेजा बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में CNG पर चलने वाली देश की बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई। मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी (Maruti Suzuki Brezza CNG) ने इस दौरान 139 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,725 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 3,657 यूनिट रही थी। आइए जानते हैं ब्रेजा सीएनजी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी में दमदार SUV डिजाइन मिलता है। इसकी लंबाई 3,995mm, चौड़ाई 1,790mm और ऊंचाई 1,685mm है। इसमें नई स्मोक क्रोम फ्रंट ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, DRLs, स्किड प्लेट और नए डिजाइन के अलॉय व्हील मिलते हैं। कार में 5 लोगों के बैठने की जगह है। इसकी खास बात यह है कि नए मॉडल में CNG सिलेंडर को कार के नीचे लगाया गया है। इससे बूट में सामान रखने की जगह बनी रहती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.55 - 13.76 लाख
Kia Sonet
₹ 7.45 - 14.47 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.43 - 12.94 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Citroen Basalt X
₹ 8.55 - 14.11 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.83 लाख
फीचर्स भी हैं दमदार
ब्रेजा सीएनजी LXi, VXi और ZXi तीन वैरिएंट में आती है। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टप्ले प्रो, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले, ब्लूटूथ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि, सभी फीचर्स हर वैरिएंट में नहीं मिलते।
6-एयरबैग से लैस है कार
सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नई ब्रेजा को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसमें 1.5-लीटर K15C पेट्रोल-CNG इंजन दिया गया है। सीएनजी मोड में यह 87.8bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।
26.9km/kg है माइलेज
मारुति सुजुकी के अनुसार, नई ब्रेजा सीएनजी का माइलेज 26.9km/kg है। इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 9.45 लाख रुपये है। इस तरह यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जो कम खर्च में SUV का मजा लेना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें