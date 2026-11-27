मारुति सुजुकी ब्रेजा बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में CNG पर चलने वाली देश की बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई। ब्रेजा सीएनजी ने इस दौरान कुल 8,725 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी बिक्री अक्टूबर 2026

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Maruti Suzuki Brezza

भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से एसयूवी की डिमांड रहती है। ऐसी ही एक एसयूवी मारुति सुजुकी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा है। बता दें कि कि ब्रेजा बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में CNG पर चलने वाली देश की बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन गई। मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी (Maruti Suzuki Brezza CNG) ने इस दौरान 139 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,725 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 3,657 यूनिट रही थी। आइए जानते हैं ब्रेजा सीएनजी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी में दमदार SUV डिजाइन मिलता है। इसकी लंबाई 3,995mm, चौड़ाई 1,790mm और ऊंचाई 1,685mm है। इसमें नई स्मोक क्रोम फ्रंट ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, DRLs, स्किड प्लेट और नए डिजाइन के अलॉय व्हील मिलते हैं। कार में 5 लोगों के बैठने की जगह है। इसकी खास बात यह है कि नए मॉडल में CNG सिलेंडर को कार के नीचे लगाया गया है। इससे बूट में सामान रखने की जगह बनी रहती है।

फीचर्स भी हैं दमदार ब्रेजा सीएनजी LXi, VXi और ZXi तीन वैरिएंट में आती है। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टप्ले प्रो, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले, ब्लूटूथ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि, सभी फीचर्स हर वैरिएंट में नहीं मिलते।

6-एयरबैग से लैस है कार सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नई ब्रेजा को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसमें 1.5-लीटर K15C पेट्रोल-CNG इंजन दिया गया है। सीएनजी मोड में यह 87.8bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।