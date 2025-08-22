maruti suzuki brezza becomes the best-selling sub-compact suv in the country beating nexon punch fronx पूरे देश की फेवरेट बनी ₹9 लाख से कम की ये SUV; ये नेक्सन, पंच, फ्रोंक्स भी नहीं, बिक्री घटने के बाद भी बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki brezza becomes the best-selling sub-compact suv in the country beating nexon punch fronx

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:30 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच सब-कॉम्पैक्ट (3.8 से 4 m) एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 की बात करें तो इस सेगमेंट की बिक्री में एक बार फिर मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति ब्रेजा को बीते महीने कुल 14,065 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान मारुति ब्रेजा की बिक्री में सालाना आधार पर 4.16 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमत 8.69 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 14.14 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं बीते महीने इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

33% से ज्यादा घट गई पंच की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने इस दौरान 17.82 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,872 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 7.75 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,825 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। टाटा पंच ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,785 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही महिंद्रा XUV 3XO

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 8.89 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 8,054 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ सोनेट रही। किआ सोनेट ने इस दौरान 19.37 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,627 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3XO ने इस दौरान 27.62 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,238 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही टोयोटा टैसर

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 15.94 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,075 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में स्कोडा काइलाक रही। स्कोडा काइलाक को बीते कुल 3,377 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 36.10 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,687 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

Maruti Brezza Maruti Fronx Tata Punch अन्य..

