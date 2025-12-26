Hindustan Hindi News
मार्केट का माहौल बदलने नए अवतार में आ रही मारुति ब्रेजा, मिलेंगे ये 6 बड़े बदलाव; जानिए कब होगी एंट्री

मार्केट का माहौल बदलने नए अवतार में आ रही मारुति ब्रेजा, मिलेंगे ये 6 बड़े बदलाव; जानिए कब होगी एंट्री

संक्षेप:

मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है। अब ग्राहकों की बदलती उम्मीदों को देखते हुए कंपनी मारुति ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है।

Dec 26, 2025 02:39 pm IST Ashutosh Kumar
मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है। अब तक इसकी करीब 6 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। अब ग्राहकों की बदलती उम्मीदों को देखते हुए कंपनी मारुति ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है। आने वाले अपडेट में सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट के मामले में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई ब्रेजा साल 2026 में एंट्री करेगी। आइए जानते हैं फेसलिफ्टेड मारुति ब्रेजा में कौन-कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

लेवल-2 ADAS सेफ्टी फीचर्स

नई मारुति ब्रेजा में सबसे बड़ा अपडेट सेफ्टी के मोर्चे पर देखने को मिल सकता है। फेसलिफ्ट मॉडल में लेवल-2 ADAS फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। इसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

वेंटिलेटेड और पावर सीट्स

कम्फर्ट के मामले में भी नई ब्रेज़ा बड़ा कदम उठा सकती है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही ड्राइवर सीट में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का फीचर भी दिया जा सकता है, जिससे लंबी ड्राइव में बैठने का आराम और बेहतर हो जाएगा।

फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

फेसलिफ्टेड ब्रेजा में 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। यह न सिर्फ केबिन को ज्यादा मॉडर्न लुक देगा, बल्कि ड्राइवर को अलग-अलग डिस्प्ले मोड्स चुनने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे जरूरी जानकारी अपनी पसंद के मुताबिक देखी जा सकेगी।

बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

नई ब्रेजा में बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा मॉडल में नहीं है। साथ ही इसमें इन-बिल्ट ऐप स्टोर जैसे स्मार्ट फीचर्स भी हो सकते हैं।

CNG मॉडल में ज्यादा बूट स्पेस

बड़े बदलाव के तौर पर CNG वैरिएंट में अंडरबॉडी फ्यूल टैंक दिया जा सकता है जिससे बूट स्पेस में बड़ा सुधार होगा। इससे लंबे सफर में सामान रखने की दिक्कत काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

नया एक्सटीरियर डिजाइन

डिजाइन के मोर्चे पर नई ब्रेज़ा में रिस्टाइल्ड बंपर, अपडेटेड हेडलैंप-टेललैंप और नए 16-इंच अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि केबिन का बेसिक लेआउट पहले जैसा ही रहने की संभावना है।

