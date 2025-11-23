बड़े अपडेट के साथ आ रही मारुति ब्रेजा, टेस्टिंग भी हुई शुरू; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
मारुति सुजुकी अपनी बेस्ट-सेलिंग सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा को एक बड़े अपडेट के साथ लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि नया मॉडल 2026 में लॉन्च होगा। बता दें कि नई ब्रेजा की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है।
मारुति सुजुकी अपनी बेस्ट-सेलिंग सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा को एक बड़े अपडेट के साथ लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि नया मॉडल 2026 में लॉन्च होगा। बता दें कि नई ब्रेजा की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में इसका टेस्ट म्यूल सड़क पर टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुआ। पूरी तरह कवर की गई इस कार के पीछे लगे CNG स्टिकर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इससे साफ है कि कंपनी अब ब्रेजा में अंडरबॉडी CNG टैंक का ऑप्शन देने जा रही है। आइए जानते हैं नई ब्रेजा कितनी बदलने जा रही है।
कितनी बदल जाएगी एसयूवी
अब तक ज्यादातर CNG कारों में बूट में बड़ा सिलेंडर लगा होता है। इसकी वजह से सामान रखने की जगह काफी कम हो जाती है। अंडरफ्लोर CNG टैंक के साथ पूरा लगेज स्पेस खाली रहेगा और जरूरत पड़ने पर रियर सीट भी 100 पर्सेंट फोल्ड की जा सकेगी। यह सेटअप न सिर्फ स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी बढ़ाएगा बल्कि कार की स्टेबिलिटी और हैंडलिंग भी सुधरेगी। यानी ब्रेजा का CNG मॉडल अब फैमिली और लॉन्ग-ट्रिप दोनों के लिए और भी बेहतर विकल्प बन सकता है।
मिल सकता है लेवल-2 ADAS
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नई नई ब्रेचा में बड़ा अपग्रेड लेवल-2 ADAS के रूप में देखने को मिल सकता है। मतलब सेफ्टी फीचर्स का लेवल काफी ऊपर जाने वाला है। इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अभी भी ब्रेजा में 6 एयरबैग, ABS-EBD, ESC, हिल-होल्ड, ISOFIX, तीन-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे कई सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं।
डिजाइन में भी होगा बदलाव
डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसमें नई मारुति विक्टोरिस से इंस्पायर्ड फ्रंट और रियर एलिमेंट्स मिलें। इंटीरियर फीचर्स में भी सुधार संभव है। हां, इंजन में बदलाव की संभावना कम है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। यह इंजन 103bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
