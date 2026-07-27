नई मारुति ब्रेजा की डीलिवरी शुरू, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल; देखें पूरी डिटेल्स
मारुति सुजुकी ने पिछले हफ्ते भारत में अपनी मोस्ट-अवेटेड 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। लॉन्च के ठीक बाद कंपनी ने इस कार की डिलीवरी भी शुरू कर दी है।
मारुति सुजुकी ने पिछले हफ्ते भारत में अपनी मोस्ट-अवेटेड 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। लॉन्च के ठीक बाद कंपनी ने इस कार की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। इंटरनेट पर नई ब्रेजा की पहली डिलीवरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस डिलीवरी को सबसे खास इस कार का टॉप-ऑफ-द-लाइन टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट बनाती है। नया टर्बो इंजन इस कार का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इस वीडियो को देखकर कार लवर्स में इस नई सब-कॉम्पैक्ट SUV को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
जमकर देखा जा रहा वीडियो
यूट्यूब चैनल 'अबाउट द मोटर्स' पर नई ब्रेजा की डिलीवरी का एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में दो बुजुर्ग लोग अपनी नई ब्रेजा के सामने बेहद खुश खड़े नजर आ रहे हैं। नीले रंग के कवर से ढकी इस कार को जब हटाया गया, तो इसका ब्लूइश ब्लैक रंग का चमचमाता लुक सामने आया। यह कार ब्रेजा का टॉप ZXi+ टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट लग रही है। डिलीवरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर कार के शौकीनों के बीच जमकर देखा जा रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.4 - 13.71 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
बाहर का नया डिजाइन और लुक
बता दें कि 2026 ब्रेजा फैसलिफ्ट के बाहरी लुक में कंपनी ने कुछ शानदार बदलाव किए हैं। इसके फ्रंट में नई ग्रिल और नया बंपर दिया गया है। टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट में फ्रंट, साइड और रियर में खास स्पोर्टी गार्निश मिलती है। नए फॉग लाइट हाउसिंग, सिल्वर ट्रिम और आगे-पीछे नई सिल्वर स्किड प्लेट्स इसे मस्कुलर लुक देती हैं। इसके अलावा, कार में नए डिजाइन वाले 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी लगाए गए हैं, जो इसे सड़क पर तगड़ी प्रेजेंस देते हैं।
केबिन और फीचर्स में बड़े अपग्रेड
कार के इंटीरियर में कई मॉडर्न फीचर्स जोड़े गए हैं। केबिन में सबसे बड़ा आकर्षण 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। केबिन को नया प्रीमियम ब्राउन-एंड-ब्लैक कलर थीम दिया गया है। इसके टॉप वैरिएंट्स में लेदर सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कार में पहले की तरह इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन भी बरकरार रखा गया है।
इंजन, सेफ्टी और नई कीमतें
नई ब्रेजा में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (109bhp पावर) दिया गया है। यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके अलावा, 1.5-लीटर पेट्रोल और बूट स्पेस बचाने वाले अंडरबॉडी टैंक के साथ सीएनजी का ऑप्शन भी मौजूद है। सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-1 ADAS फीचर्स दिए गए हैं। इसे भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। नई ब्रेजा की एक्स-शोरूम कीमत टर्बो मॉडल के लिए 7.40 लाख से 11.16 लाख रुपये के बीच रखी गई है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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