Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Suzuki begins exporting Victoris 'Across' to 100 nations
अमेरिका समेत 100 देशों में दिखेगा इस मेड-इन-इंडिया SUV का दम, इसे हर महीने 9000 लोग खरीद रहे

अमेरिका समेत 100 देशों में दिखेगा इस मेड-इन-इंडिया SUV का दम, इसे हर महीने 9000 लोग खरीद रहे

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी मिड-साइज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल विक्टोरिस का विदेशों में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसकी 450 से ज्यादा यूनिट्स का पहला बैच मुंद्रा और पिपावाव बंदरगाहों से भेजा। कंपनी ने बताया कि यह SUV दुनियाभर में 'अक्रॉस' नाम से बेची जाएगी।

Jan 17, 2026 07:59 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Maruti Suzuki XL5arrow

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी मिड-साइज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल विक्टोरिस का विदेशों में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसकी 450 से ज्यादा यूनिट्स का पहला बैच मुंद्रा और पिपावाव बंदरगाहों से भेजा। कंपनी ने बताया कि यह SUV दुनियाभर में 'अक्रॉस' नाम से बेची जाएगी। वहीं, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका सहित लगभग 100 देशों और रीजन में उपलब्ध होगी। बता दें कि मारुति सुजुकी ने पिछले साल सितंबर में घरेलू बाजार में विक्टोरिस लॉन्च की थी। अब इस मॉडल के एक्सपोर्ट के जरिए ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा, "कंपनी का एक्सपोर्ट पर जोर 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के साथ जुड़ा हुआ है। कैलेंडर ईयर 2025 में 3.9 लाख से ज्यादा गाड़ियों के एक्सपोर्ट के साथ, हम लगातार 5वें साल भारत के नंबर-1 पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्टर बनकर उभरे। इस साल हमने अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, e VITARA के एक्सपोर्ट की शुरुआत के साथ यूरोप में फिर से एंट्री की।"

ये भी पढ़ें:डीलर यार्ड पर पहुंचा सिएरा का बेस वैरिएंट, इसमें सेंट्रल लॉकिंग, 6 एयरबैग दिए

उन्होंने आगे कहा, "पिछले 5 सालों में मारुति सुजुकी की एक्सपोर्ट ग्रोथ इंडस्ट्री से ज्यादा रही है। अगर हम पिछले 5 सालों में CY2020 से CY2025 तक भारत के पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखें, तो जहां बाकी इंडस्ट्री 1.43 गुना बढ़ी। वहीं, मारुति सुजुकी का एक्सपोर्ट 4.67 गुना बढ़ा। विक्टोरिस के जुड़ने से हमारे एक्सपोर्ट के लक्ष्यों को और सपोर्ट मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इसे इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।"

भारत में इस मिड-साइज SUV की एक्स-शोरूम कीमत 10,49,900 रुपए है। यह सभी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम पर 21 वैरिएंट और 10 कलर ऑप्शन (3 डुअल टोन और 7 मोनोटोन कलर) के साथ उपलब्ध है। मारुति विक्टोरिस को कुल 6 वैरिएंट में मिलती है, जिसमें LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+, और ZXI+(O) शामिल हैं। भारतीय बाजार में 4 महीने के दौरान इसकी 36,267 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी हर महीने इसकी औसतन 9,067 यूनिट बिकीं।

ये भी पढ़ें:सनरूफ, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, रियर पार्किंग कैमरा; ₹10 लाख से कम में ये SUV लॉन्च

मारुति विक्टोरिस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

विक्टोरिस में 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 103hp पावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 116hp पावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और तीसरा 89hp पावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG ऑप्शन शामिल है। गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और CNG वैरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं। विक्टोरिस में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा।

विक्टोरिस में एक नई डिजाइन लेंग्वेज देखने को मिलती है, जो अपकमिंग मारुति सुजुकी ई-विटारा इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित है। आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक पतली ग्रिल कवर से जुड़े बड़े LED हेडलाइट्स हैं। साइड में इस SUV में 18-इंच के एलॉय व्हील, ब्लैक कलर्स के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और ज्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड LED लाइट बार और 'VICTORIS' लेटर प्रमुखता से दिखाई देते हैं।

विक्टोरिस के इंटीरियर की बात करें तो अपने ज्यादा टेक-फोकस्ड डैशबोर्ड डिजाइन के कारण ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, राइट साइड में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड्स-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और बहुत कुछ शामिल किए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके हायर वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है। इस SUV में सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट शामिल हैं। विक्टोरिस को 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसे एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.66 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 43 पॉइंट मिले।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।