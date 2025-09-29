दुनिया की आठवीं मोस्ट-वैल्युएबल ऑटोमेकर बनी ये भारतीय कार कंपनी, फोर्ड और फॉक्सवैगन को भी छोड़ा पीछे

भारतीय कार निर्माता मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में अपनी ताकत का फिर से सबूत दिया है। कंपनी ने दुनिया के सबसे वैल्युएबल ऑटोमेकरों की लिस्ट में आठवां स्थान हासिल किया है।

भारतीय कार निर्माता मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में अपनी ताकत का फिर से सबूत दिया है। कंपनी ने दुनिया के सबसे वैल्युएबल ऑटोमेकरों की लिस्ट में आठवां स्थान हासिल किया है। बता दें कि मारुति सुजुकी की कुल मार्केट कैप लगभग USD 57.6 बिलियन है। इस उपलब्धि के साथ मारुति सुजुकी ने फॉक्सवैगन, फोर्ड, जनरल मोटर्स जैसे दिग्गजों से आगे निकल गई है। न्यूज बेबसाइट एनडीटीवी में छपी एक खबर के अनुसार, भारतीय मार्केट में बजट‑फ्रेंडली छोटी कारों ने कंपनी को घरेलू ग्राहकों के बीच मजबूत पकड़ दी है।

क्या है सफलता का कारण मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, मारुति सुजुकी की यह ग्लोबल सफलता कई कारकों का नतीजा है। इनमें से एक महत्वपूर्ण वजह भारत में नए GST स्ट्रक्चर का होना है। बता दें कि GST सुधार के बाद कंपनी की छोटी कारों की कीमतें और अधिक किफायती हो गई हैं जिससे ग्राहकों की बुकिंग में भारी उछाल देखने को मिला। इसके अलावा, नए GST स्ट्रक्चर के बाद विदेशी निवेशकों की नजरें भारतीय ऑटो स्टॉक्स पर लौट आई हैं जिससे को सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में देखा जा रहा है।