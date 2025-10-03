मारुति का नया कीर्तिमान! बन गई जम्मू-कश्मीर में रेल से कार भेजने वाली पहली कंपनी; इनमें टॉप-सेलिंग कार शामिल

देश में सबसे ज्यादा कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मारुति सुजुकी देश की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई जिसने अपनी कारों को रेलवे के जरिए जम्मू और कश्मीर तक पहुंचाया।

देश में सबसे ज्यादा कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मारुति सुजुकी देश की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई जिसने अपनी कारों को रेलवे के जरिए जम्मू और कश्मीर तक पहुंचाया। कंपनी के X पर किए पोस्ट के अनुसार, पहला शिपमेंट अनंतनाग टर्मिनल तक पहुंच चुका है जिसमें ब्रेजा, डिजायर, वैगनआर और एस-प्रेसो जैसी टॉप-सेलिंग कारें शामिल थीं। कंपनी का यह कदम न सिर्फ लॉजिस्टिक को आसान बनाएगा बल्कि एरिया में कनेक्टिविटी और डिलीवरी क्षमता को भी मजबूत करेगा।

850 किमी से ज्यादा की दूरी तय कंपनी के अनुसार, यह ट्रेन 850 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर गई और रास्ते में चेनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज को पार किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना और लॉजिस्टिक को आसान बनाना है। इस मौके पर MSIL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, हिशाशी टाकेउची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट कंपनी को क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस रेल लिंक को “गेम चेंजर” बताया और कहा कि अब कश्मीर वैली में एप्पल की तरह मारुति सुजुकी की कारें भी रेल से पहुंचेंगी।