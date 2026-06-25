भूल जाओ बलेनो की पुरानी कीमतें, अब खरीदने के लिए इतने रुपए ज्यादा लगेंगे; देख को नई प्राइस लिस्ट

ए प्राइस हाइक का असर कंपनी की मोस्ट पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर भी हुआ है। अब इस कार को खरीदने के लिए 7,500 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। अच्छी बात ये है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने इस बात के संकेत मई में ही दे दिए थे। नए प्राइस हाइक का असर कंपनी की मोस्ट पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक बलेनो पर भी हुआ है। अब इस कार को खरीदने के लिए 7,500 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। अच्छी बात ये है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 5,98,900 रुपए से लेकर 9,17,400 रुपए तक हो गई हैं। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार नई कीमतें देख लीजिए।

मारुति बलेनो की नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026 1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 5,98,900 - Rs. 5,98,900 No Change Delta Rs. 6,79,900 Rs. 5,000 Rs. 6,84,900 0.74% Zeta Rs. 7,69,900 Rs. 5,000 Rs. 7,74,900 0.65% Alpha Rs. 8,59,900 Rs. 7,500 Rs. 8,67,400 0.87% 1.2-लीटर पेट्रोल ऑटोमैटिक वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 7,29,900 Rs. 5,000 Rs. 7,34,900 0.69% Zeta Rs. 8,19,900 Rs. 5,000 Rs. 8,24,900 0.61% Alpha Rs. 9,09,900 Rs. 7,500 Rs. 9,17,400 0.82% 1.2-लीटर CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 7,69,900 Rs. 7,500 Rs. 7,77,400 0.97% Zeta Rs. 8,59,900 Rs. 7,500 Rs. 8,67,400 0.87%

बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सुज़ुकी द्वारा तैयार बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिजाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।

मारुति ने 2025 बलेनो में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX कंपोनेंट, एक मजबूत सेफ्टी हार्नेस प्लेटफॉर्म, हार्टेक जैसे गजब के सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में सुधार हो और ग्राहकों की सेफ्टी काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। इसमें एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। इसमें कोलैरोकार और नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ग्रैंडियर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, ऑपुलेंट रेड और लक्स बेज जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।