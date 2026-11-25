मारुति सुजुकी के लिए पिछले 2 महीने से कमाल की सेल्स दर्ज करने वाली बलेनो को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने इस कार की कीमत में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी सिर्फ इसके CNG ऑटोमैटिक ट्रासमिशन (AMT) वैरिएंट पर ही किया गया है।

बलेनो के कुछ वैरिएंट ₹10000 महंगे हुए

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मारुति सुजुकी के लिए पिछले 2 महीने से कमाल की सेल्स दर्ज करने वाली बलेनो को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने इस कार की कीमत में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, ये बढ़ोतरी सिर्फ इसके CNG ऑटोमैटिक ट्रासमिशन (AMT) वैरिएंट पर ही किया गया है। यानी इसके पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमैटिक और CNG मैनुअल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कार की शुरुआती कीमत 5,98,900 रुपए ही रहेगी। बता दें कि कंपनी बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर चुकी है।

मारुति सुजुकी बलेनो की नई एक्स-शोरूम कीमतें 1.2L पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 5,98,900 Rs. 0 Rs. 5,98,900 No Change Delta Rs. 6,99,900 Rs. 0 Rs. 6,99,900 No Change Zeta Rs. 7,99,900 Rs. 0 Rs. 7,99,900 No Change Alpha Rs. 9,09,900 Rs. 0 Rs. 9,09,900 No Change Alpha (O) Rs. 9,49,900 Rs. 0 Rs. 9,49,900 No Change 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 7,49,900 Rs. 0 Rs. 7,49,900 No Change Zeta Rs. 8,49,900 Rs. 0 Rs. 8,49,900 No Change Alpha Rs. 9,59,900 Rs. 0 Rs. 9,59,900 No Change Alpha (O) Rs. 9,99,000 Rs. 0 Rs. 9,99,000 No Change 1.2L CNG मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 7,92,400 Rs. 0 Rs. 7,92,400 No Change Zeta Rs. 8,92,400 Rs. 0 Rs. 8,92,400 No Change 1.2L CNG ऑटो (AMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Delta Rs. 8,32,400 Rs. 10,000 Rs. 8,42,400 1.20% Zeta Rs. 9,32,400 Rs. 10,000 Rs. 9,42,400 1.07%

मारुति सुजुकी बलेनो की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.2L पेट्रोल मैनुअल के Sigma वैरिएंट की कीमत 5,98,900 रुपए, Delta वैरिएंट की कीमत 6,99,900 रुपए, Zeta वैरिएंट की कीमत 7,99,900 रुपए, Alpha वैरिएंट की कीमत 9,09,900 रुपए और Alpha (O) वैरिएंट की कीमत 9,49,900 रुपए है। 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) के Delta वैरिएंट की कीमत 7,49,900 रुपए, Zeta वैरिएंट की कीमत 8,49,900 रुपए, Alpha वैरिएंट की कीमत 9,59,900 रुपए और Alpha (O) वैरिएंट की कीमत 9,99,000 रुपए है। 1.2L CNG मैनुअल के Delta वैरिएंट की कीमत 7,92,400 रुपए और Zeta वैरिएंट की कीमत 8,92,400 रुपए है। 1.2L CNG ऑटो (AMT) के Delta वैरिएंट की कीमत 8,42,400 रुपए और Zeta वैरिएंट की कीमत 9,42,400 रुपए है।

बलेनो फेसलिफ्ट के इंजन और माइलेज

बलेनो फेसलिफ्ट के साथ, मारुति ने K12N 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को Z12E 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से बदल दिया है, जिसे स्विफ्ट और डिजायर के साथ भी पेश किया गया है। नया इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जो 83hp का पावर और 112Nm का प्रोडक्शन जनरेट करता है, जो पिछले K12N इंजन की तुलना में 7hp और 1Nm की कमी है। बलेनो नई Z12E मिल के साथ हाई फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करती है। MT के साथ 23.80kpl (1.45kpl तक) और AMT के साथ 24.77kpl (1.83kpl तक) तक है।

नया Z12E इंजन 70hp का पावर और 102Nm का टॉर्क जनरेट करने वाले CNG ऑप्शन के साथ भी पेश किया गया है। इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 33.61 km per kg (3 km per kg ज्यादा) होने का दावा किया गया है। बलेनो फेसलिफ्ट डेल्टा वैरिएंट को CNG AMT में खरीद सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये 1 किलो CNG में 34.47 Km का दमदार माइलेज भी देगी। हालांकि, ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करता है।