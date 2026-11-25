Baleno के कुछ वैरिएंट ₹10000 महंगे हुए, शुरुआती कीमत अभी भी ₹5.99 लाख; CNG से 34Km+ माइलेज
मारुति सुजुकी के लिए पिछले 2 महीने से कमाल की सेल्स दर्ज करने वाली बलेनो को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने इस कार की कीमत में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी सिर्फ इसके CNG ऑटोमैटिक ट्रासमिशन (AMT) वैरिएंट पर ही किया गया है।
मारुति सुजुकी के लिए पिछले 2 महीने से कमाल की सेल्स दर्ज करने वाली बलेनो को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने इस कार की कीमत में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, ये बढ़ोतरी सिर्फ इसके CNG ऑटोमैटिक ट्रासमिशन (AMT) वैरिएंट पर ही किया गया है। यानी इसके पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमैटिक और CNG मैनुअल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कार की शुरुआती कीमत 5,98,900 रुपए ही रहेगी। बता दें कि कंपनी बलेनो का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर चुकी है।
|मारुति सुजुकी बलेनो की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 5,98,900
|Rs. 0
|Rs. 5,98,900
|No Change
|Delta
|Rs. 6,99,900
|Rs. 0
|Rs. 6,99,900
|No Change
|Zeta
|Rs. 7,99,900
|Rs. 0
|Rs. 7,99,900
|No Change
|Alpha
|Rs. 9,09,900
|Rs. 0
|Rs. 9,09,900
|No Change
|Alpha (O)
|Rs. 9,49,900
|Rs. 0
|Rs. 9,49,900
|No Change
|1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Delta
|Rs. 7,49,900
|Rs. 0
|Rs. 7,49,900
|No Change
|Zeta
|Rs. 8,49,900
|Rs. 0
|Rs. 8,49,900
|No Change
|Alpha
|Rs. 9,59,900
|Rs. 0
|Rs. 9,59,900
|No Change
|Alpha (O)
|Rs. 9,99,000
|Rs. 0
|Rs. 9,99,000
|No Change
|1.2L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Delta
|Rs. 7,92,400
|Rs. 0
|Rs. 7,92,400
|No Change
|Zeta
|Rs. 8,92,400
|Rs. 0
|Rs. 8,92,400
|No Change
|1.2L CNG ऑटो (AMT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Delta
|Rs. 8,32,400
|Rs. 10,000
|Rs. 8,42,400
|1.20%
|Zeta
|Rs. 9,32,400
|Rs. 10,000
|Rs. 9,42,400
|1.07%
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₹ 6 - 10.68 लाख
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मारुति सुजुकी बलेनो की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो 1.2L पेट्रोल मैनुअल के Sigma वैरिएंट की कीमत 5,98,900 रुपए, Delta वैरिएंट की कीमत 6,99,900 रुपए, Zeta वैरिएंट की कीमत 7,99,900 रुपए, Alpha वैरिएंट की कीमत 9,09,900 रुपए और Alpha (O) वैरिएंट की कीमत 9,49,900 रुपए है। 1.2L पेट्रोल ऑटो (AMT) के Delta वैरिएंट की कीमत 7,49,900 रुपए, Zeta वैरिएंट की कीमत 8,49,900 रुपए, Alpha वैरिएंट की कीमत 9,59,900 रुपए और Alpha (O) वैरिएंट की कीमत 9,99,000 रुपए है। 1.2L CNG मैनुअल के Delta वैरिएंट की कीमत 7,92,400 रुपए और Zeta वैरिएंट की कीमत 8,92,400 रुपए है। 1.2L CNG ऑटो (AMT) के Delta वैरिएंट की कीमत 8,42,400 रुपए और Zeta वैरिएंट की कीमत 9,42,400 रुपए है।
बलेनो फेसलिफ्ट के इंजन और माइलेज
बलेनो फेसलिफ्ट के साथ, मारुति ने K12N 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को Z12E 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से बदल दिया है, जिसे स्विफ्ट और डिजायर के साथ भी पेश किया गया है। नया इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जो 83hp का पावर और 112Nm का प्रोडक्शन जनरेट करता है, जो पिछले K12N इंजन की तुलना में 7hp और 1Nm की कमी है। बलेनो नई Z12E मिल के साथ हाई फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करती है। MT के साथ 23.80kpl (1.45kpl तक) और AMT के साथ 24.77kpl (1.83kpl तक) तक है।
नया Z12E इंजन 70hp का पावर और 102Nm का टॉर्क जनरेट करने वाले CNG ऑप्शन के साथ भी पेश किया गया है। इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 33.61 km per kg (3 km per kg ज्यादा) होने का दावा किया गया है। बलेनो फेसलिफ्ट डेल्टा वैरिएंट को CNG AMT में खरीद सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ये 1 किलो CNG में 34.47 Km का दमदार माइलेज भी देगी। हालांकि, ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करता है।
बलेनो फेसलिफ्ट के फीचर्स
फीचर्स की बात करें त इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ मिलता है। कार में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। साथ ही, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX दिया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें