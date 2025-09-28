जीएसटी घटते ही ₹6 लाख से भी कम हो गई इस नंबर-1 कार की कीमत, जान लीजिए वैरिएंट वाइज नई प्राइस

देश की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक्स में से एक मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) अब भी मार्केट में राज कर रही है। बता दें कि बलेनो की कीमतों में भी GST रिफॉर्म्स के बाद कटौती हुई है।

देश की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक्स में से एक मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) अब भी मार्केट में राज कर रही है। पिछले दो महीनों में इस कार की बिक्री में कोई कमी नहीं आई। मारुति बलेनो ने जुलाई में 12,503 और अगस्त में 12,549 यूनिट्स कार की बिक्री की है। बता दें कि बलेनो की कीमतों में भी GST रिफॉर्म्स के बाद कटौती हुई है। अब बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से कम हो गई है। आइए जानते हैं मारुति बलेनो के वैरिएंट वाइज नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पावरट्रेन के तौर पर बलेनो में 1.2-लीटर डुअलजेट डूअल-VVT पेट्रोल इंजन है जो 89.73bhp पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन है जो ड्राइविंग को आसान और मजेदार बनाता है। साथ ही, बलेनो सीएनजी वैरिएंट में भी उपलब्ध है जिसमें 77.5bhp की पावर मिलती है।

धांसू हैं कार के फीचर्स मारुति सुजुकी बलेनो का डिजाइन स्टाइलिश और मॉडर्न है जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, एलईडी डीआरएल्स और आकर्षक ग्रिल जैसी चीजें इसे और प्रीमियम बनाती हैं। अंदर की तरफ आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, फ्रंट आर्मरेस्ट, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और क्रूज कंट्रोल भी ड्राइव को ज्यादा कम्फर्टेबल बनाते हैं।