maruti suzuki baleno price drops below rs 6 lakh after gst reduction check variant-wise new prices जीएसटी घटते ही ₹6 लाख से भी कम हो गई इस नंबर-1 कार की कीमत, जान लीजिए वैरिएंट वाइज नई प्राइस, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki baleno price drops below rs 6 lakh after gst reduction check variant-wise new prices

जीएसटी घटते ही ₹6 लाख से भी कम हो गई इस नंबर-1 कार की कीमत, जान लीजिए वैरिएंट वाइज नई प्राइस

देश की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक्स में से एक मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) अब भी मार्केट में राज कर रही है। बता दें कि बलेनो की कीमतों में भी GST रिफॉर्म्स के बाद कटौती हुई है। 

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:50 PM
share Share
Follow Us on
जीएसटी घटते ही ₹6 लाख से भी कम हो गई इस नंबर-1 कार की कीमत, जान लीजिए वैरिएंट वाइज नई प्राइस
लॉन्च की सूचना पाएं
Maruti Suzuki Baleno 2026arrow

देश की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक्स में से एक मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) अब भी मार्केट में राज कर रही है। पिछले दो महीनों में इस कार की बिक्री में कोई कमी नहीं आई। मारुति बलेनो ने जुलाई में 12,503 और अगस्त में 12,549 यूनिट्स कार की बिक्री की है। बता दें कि बलेनो की कीमतों में भी GST रिफॉर्म्स के बाद कटौती हुई है। अब बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से कम हो गई है। आइए जानते हैं मारुति बलेनो के वैरिएंट वाइज नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

पावरट्रेन के तौर पर बलेनो में 1.2-लीटर डुअलजेट डूअल-VVT पेट्रोल इंजन है जो 89.73bhp पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन है जो ड्राइविंग को आसान और मजेदार बनाता है। साथ ही, बलेनो सीएनजी वैरिएंट में भी उपलब्ध है जिसमें 77.5bhp की पावर मिलती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Baleno 2026

Maruti Suzuki Baleno 2026

₹ 6.8 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Triber

Renault Triber

₹ 6.3 - 9.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 6.74 - 9.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.9 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 7.04 - 11.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू हैं कार के फीचर्स

मारुति सुजुकी बलेनो का डिजाइन स्टाइलिश और मॉडर्न है जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, एलईडी डीआरएल्स और आकर्षक ग्रिल जैसी चीजें इसे और प्रीमियम बनाती हैं। अंदर की तरफ आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, फ्रंट आर्मरेस्ट, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और क्रूज कंट्रोल भी ड्राइव को ज्यादा कम्फर्टेबल बनाते हैं।

सेफ्टी भी है दमदार

सेफ्टी की बात करें तो बलेनो में 6-एयरबैग्स का ऑप्शन, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मारुति ने इसके स्ट्रक्चर को भी ज्यादा मजबूत बनाया है जिससे क्रैश सेफ्टी बेहतर हो। रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा ड्राइवर की सुविधा बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर बलेनो स्टाइल, फीचर्स और सेफ्टी का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डिजिटल रीडर्स और मॉडर्न कार खरीदारों के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होता है।

Maruti Baleno Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।