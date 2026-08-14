मारुति सुजुकी फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले महीने आ रही नई Baleno, लॉन्च डेट कन्फर्म
मारुति सुजुकी अपनी नई बलेनो को लॉन्च करने वाली है। इसकी एंट्री अगले महीने 5 तारीख को होने वाली है। नई बलेनो में कंपनी कई बड़े बदलाव ऑफर कर सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।
Maruti Suzuki Baleno के फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी इस प्रीमियम हैचबैक के अपडेटेड मॉडल की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नई बलेनो को 5 सितंबर 2026 को लॉन्च करने वाली है। मौजूदा बलेनो को आखिरी बड़ा अपडेट 2022 में मिला था। कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि, मारुति सुजुकी ने अभी यह ऑफिशियल नहीं किया है कि यह एक न्यू जेनरेशन मॉडल होगा या फेसलिफ्ट। फिलहाल आइए जानते हैं कि नई बलेनो में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर सकती है।
फ्रंट डिजाइन में होंगे बदलाव
नई बलेनो में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिल सकता है। टेस्टिंग के दौरान दिखी कार में पहले से ज्यादा स्लिम ग्रिल नजर आई है। ग्रिल के ऊपर एक पतली क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जो दोनों हेडलैंप्स को कनेक्ट करती है। इससे कार का फ्रंट लुक मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम हो सकता है। रियर प्रोफाइल में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। साइड से लुक को नया बनाने के लिए 16-इंच अलॉय व्हील्स का डिजाइन बदला जा सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Baleno 2026
₹ 6.8 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.17 लाख
Maruti Suzuki XL5
₹ 5 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
केबिन में मिल सकता है नया कलर थीम
नई बलेनो के इंटीरियर में एक्सटीरियर की तुलना में कम बदलाव होने की उम्मीद है। टेस्ट म्यूल्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई बलेनो में मौजूदा मॉडल वाला डैशबोर्ड ही दिया जा सकता है। हालांकि, नई अपहोल्स्ट्री और रिफ्रेश्ड इंटीरियर कलर थीम मिल सकती है। फीचर्स की बात करें, तो बलेनो में मौजूदा हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) जारी रह सकता है, जो इस सेगमेंट की खास खूबियों में से एक है।
इसके अलावा 9-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम को ब्रेजा में दिए गए 10.1-इंच यूनिट से अपग्रेड किए जाने की संभावना है। क्लाइमेट कंट्रोल, एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स पहले की तरह कंटिन्यू रह सकते हैं। हालांकि, सेगमेंट में तगड़े कॉम्पिटिशन को देखते हुए कंपनी नई बलेनो में कुछ नए फीचर्स जोड़ती है या नहीं, इसका पता लॉन्च के समय ही चलेगा।
मिल सकता है बूस्टरजेट इंजन का ऑप्शन
मेकैनिकली नई बलेनो में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जा सकता है। यह इंजन करीब 88bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क देता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जा सकता है। CNG वर्जन भी मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ा सवाल 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन को लेकर है। यह इंजन पहले से फ्रॉन्क्स में मिलता है और हाल ही में ब्रेजा में भी इसे ज्यादा पावर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रॉन्क्स और बलेनो एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और इसलिए तकनीकी तौर पर इस इंजन को बलेनो में फिट करना संभव है।
टाटा ऑल्ट्रोज और हुंडई i20 से मुकाबला
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में पहले जैसी बिक्री भले ही नहीं रही हो, लेकिन बलेनो के लिए मुकाबला अभी भी तगड़ा है। टाटा ऑल्ट्रोज को करीब एक साल पहले अपडेट किया गया था और इसमें पेट्रोल, डीजल और डुअल-सिलेंडर CNG जैसे ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, हुंडई i20 भी बाजार में अपनी जगह बनाए हुए है और इसका ज्यादा स्पोर्टी i20 N Line वर्जन भी ग्राहकों को काफी पसंद है। ऐसे में 5 सितंबर को आने वाली अपडेटेड बलेनो के लिए नए फीचर्स और इंजन ऑप्शन ऑफर करना काफी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।