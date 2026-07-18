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बिक्री में नंबर-1 बन गई ₹5.63 लाख की यह कार, 30 km का है माइलेज; 6 महीनों में 96,996 घरों तक पहुंची

By Ashutosh Kumar
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मारुति सुजुकी की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि साल 2026 की पहली छमाही में मारुति सुजुकी की पॉपुलर कार बलेनो देश की बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक बन गई।

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मारुति सुजुकी की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के बीच मारुति सुजुकी की पॉपुलर कार बलेनो देश की बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक बन गई। मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) को इस दौरान कुल 96,996 नए लोगों ने खरीदा। इसके अलावा, मारुति बलेनो इस दौरान ओवरऑल बिक्री में भी देशी की सातवीं बेस्ट-सेलिंग कार रही। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी बलेनो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

मारुति बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वैरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।

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कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर कर में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड कनेक्टिविटी के अलावा एलइडी प्रोजेक्टर हैडलाइट भी दिया गया है। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद है। इसके अलावा भी मारुति बलेनो में ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

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करीब 30 किमी का माइलेज

भारत में बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 5.63 लाख से लेकर 8.96 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो पेट्रोल वैरिएंट में 20 से 22 किमी तक माइलेज देती है। जबकि सीएनजी मोड पर करीब 30 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है। यानी कुल मिलकार मारुति सुजुकी बलेनो माइलेज चाहने वालों के लिए भी एक वैल्यू फॉर मनी कार है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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