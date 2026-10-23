6 महीने में 1,08,569 घरों तक पहुंची यह कार, CNG पर 34 KM का माइलेज; कीमत ₹5.99 लाख
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक बलेनो का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि यह कार FY 2027 की पहली छमाही के दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक बन गई।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह कार फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक बन गई। इस दौरान मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) को 1,08,569 लोगों ने खरीद डाला। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर 9.99 लाख रुपये तक जाती है।
50.81% बढ़ गई बिक्री
बता दें कि इस दौरान सालाना आधार पर बलेनो की बिक्री में 50.81 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 71,989 यूनिट था। कंपनी ने हाल में ही नई मारुति बलेनो को बड़े अपडेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से। मारुति बलेनो पेट्रोल पर करीब 25 किमी जबकि सीएनजी पर करीब 34 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.63 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.84 - 8.89 लाख
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
₹ 7.24 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.04 लाख
लेवल 2 ADAS से लैस हुई बलेनो
इस नई बलेनो की सबसे बड़ी और खास बात इसमें दिया गया लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर है। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में ऐसा सेफ्टी फीचर पहली बार देखने को मिल रहा है। यह कार न सिर्फ देखने में ज्यादा आकर्षक लगती है, बल्कि ड्राइव करने के मामले में भी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो गई है।
नए इंजन के साथ आई कार
पावरट्रेन की बात करें तो 2026 बलेनो के बोनट के नीचे 1.2-लीटर का नया तीन-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। मारुति सुजुकी अपनी नई जनरेशन की स्विफ्ट और डिजायर में भी इसी इंजन का इस्तेमाल कर रही है। पुराने इंजन को हटाकर नया इंजन लगाना कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा है। मारुति ने इस कार में टर्बोचार्जर देने के बजाय नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सेटअप पर ही भरोसा बनाए रखा है।
फीचर्स भी हैं दमदार
कार के अंदर बैठते ही आपको फीचर्स की एक लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। कंपनी ने केबिन को काफी आरामदायक और मॉडर्न बनाया है। इसमें अब वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है ताकि लंबे समय तक चार्ज करने पर आपका स्मार्टफोन गर्म न हो। इसके अलावा, एंटरटेनमेंट के लिए क्लैरियन का शानदार ऑडियो सिस्टम लगाया गया है। इसकी आगे की सीटों में भी अब वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है।
जबरदस्त है कार की सेफ्टी
सेफ्टी के मामले में नई बलेनो ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। इसका लेवल 2 ADAS पैकेज ड्राइवर के काम को बेहद आसान और सफर को सुरक्षित बनाता है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटोमैटिक हाई-बीम असिस्ट जैसे कई कमाल के फीचर्स शामिल हैं। केवल ADAS ही नहीं, बल्कि कार के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही, ABS के साथ EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें