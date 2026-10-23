6 महीने में 1,08,569 घरों तक पहुंची यह कार, CNG पर 34 KM का माइलेज; कीमत ₹5.99 लाख

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक बलेनो का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि यह कार FY 2027 की पहली छमाही के दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक बन गई।

मारुति सुजुकी बलेनो बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक h1 fy2026-27

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Maruti Suzuki Baleno

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह कार फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान देश की बेस्ट-सेलिंग प्रीमियम हैचबैक बन गई। इस दौरान मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) को 1,08,569 लोगों ने खरीद डाला। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर 9.99 लाख रुपये तक जाती है।

50.81% बढ़ गई बिक्री बता दें कि इस दौरान सालाना आधार पर बलेनो की बिक्री में 50.81 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 71,989 यूनिट था। कंपनी ने हाल में ही नई मारुति बलेनो को बड़े अपडेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से। मारुति बलेनो पेट्रोल पर करीब 25 किमी जबकि सीएनजी पर करीब 34 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।

लेवल 2 ADAS से लैस हुई बलेनो इस नई बलेनो की सबसे बड़ी और खास बात इसमें दिया गया लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर है। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में ऐसा सेफ्टी फीचर पहली बार देखने को मिल रहा है। यह कार न सिर्फ देखने में ज्यादा आकर्षक लगती है, बल्कि ड्राइव करने के मामले में भी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो गई है।

नए इंजन के साथ आई कार पावरट्रेन की बात करें तो 2026 बलेनो के बोनट के नीचे 1.2-लीटर का नया तीन-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। मारुति सुजुकी अपनी नई जनरेशन की स्विफ्ट और डिजायर में भी इसी इंजन का इस्तेमाल कर रही है। पुराने इंजन को हटाकर नया इंजन लगाना कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा है। मारुति ने इस कार में टर्बोचार्जर देने के बजाय नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सेटअप पर ही भरोसा बनाए रखा है।

फीचर्स भी हैं दमदार कार के अंदर बैठते ही आपको फीचर्स की एक लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। कंपनी ने केबिन को काफी आरामदायक और मॉडर्न बनाया है। इसमें अब वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है ताकि लंबे समय तक चार्ज करने पर आपका स्मार्टफोन गर्म न हो। इसके अलावा, एंटरटेनमेंट के लिए क्लैरियन का शानदार ऑडियो सिस्टम लगाया गया है। इसकी आगे की सीटों में भी अब वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है।