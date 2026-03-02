₹5.63 लाख की इस कार के आगे सबकी बोलती बंद! फरवरी में 14632 लोगों ने खरीदा; 30 km है माइलेज

Mar 02, 2026 03:42 pm IST

मारुति सुजुकी की कारों का भारतीय मार्केट में हमेशा से बोलबाला रहा है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो टॉप-10 कारों में से 6 अकेली मारुति की रहीं। इसमें दसवें नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो रही। बता दें कि मारुति बलेनो बीते महीने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल रही। बलेनो को बीते महीने कुल 14,632 खरीददार मिले। हालांकि, इस दौरान बलेनो की बिक्री में सालाना आधार पर 5.48 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 15,480 यूनिट था। आइए जानते हैं बलेनो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन मारुति बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर कर में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड कनेक्टिविटी के अलावा एलइडी प्रोजेक्टर हैडलाइट भी दिया गया है। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद है।