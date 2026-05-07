₹5.99 लाख की इस 5-सीटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बना दिया देश की नंबर-1 कार; 30 km का है माइलेज

May 07, 2026 03:18 pm IST

मारुति सुजुकी बलेनो की पापुलैरिटी भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। इसे एक बार फिर से सही साबित करते हुए बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में Maruti Suzuki Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार बन गई।

मारुति सुजुकी बलेनो की पापुलैरिटी भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। इसे एक बार फिर से सही साबित करते हुए बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार बन गई। मारुति सुजुकी बलेनो को बीते महीने कुल 18,306 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर बलेनो की बिक्री 39 पर्सेंट तक बढ़ गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 13,180 यूनिट था। जबकि ओवरऑल मारुति बलेनो बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर रही। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी बलेनो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन मारुति सुजुकी बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर मारुति सुजुकी बलेनो में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड कनेक्टिविटी के अलावा एलइडी प्रोजेक्टर हैडलाइट भी दिया गया है। वहीं, सेफ्टी के लिए मारुति सुजुकी बलेनो में 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद है।

करीब 30 किमी का माइलेज भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर 9.10 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो पेट्रोल वैरिएंट में 20 से 22 किमी तक माइलेज देती है। जबकि सीएनजी मोड पर करीब 30 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।