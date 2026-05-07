₹5.99 लाख की इस 5-सीटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, बना दिया देश की नंबर-1 कार; 30 km का है माइलेज
मारुति सुजुकी बलेनो की पापुलैरिटी भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। इसे एक बार फिर से सही साबित करते हुए बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में Maruti Suzuki Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार बन गई।
मारुति सुजुकी बलेनो की पापुलैरिटी भारतीय मार्केट में हमेशा से रही है। इसे एक बार फिर से सही साबित करते हुए बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार बन गई। मारुति सुजुकी बलेनो को बीते महीने कुल 18,306 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर बलेनो की बिक्री 39 पर्सेंट तक बढ़ गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 13,180 यूनिट था। जबकि ओवरऑल मारुति बलेनो बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर रही। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी बलेनो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन
मारुति सुजुकी बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।
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Toyota Glanza
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Tata Tiago NRG
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कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी
दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर मारुति सुजुकी बलेनो में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड कनेक्टिविटी के अलावा एलइडी प्रोजेक्टर हैडलाइट भी दिया गया है। वहीं, सेफ्टी के लिए मारुति सुजुकी बलेनो में 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद है।
करीब 30 किमी का माइलेज
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर 9.10 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो पेट्रोल वैरिएंट में 20 से 22 किमी तक माइलेज देती है। जबकि सीएनजी मोड पर करीब 30 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।
कई नए मॉडल के एंट्री की तैयारी
दूसरी ओर मारुति सुजुकी भारतीय मार्केट के लिए अपने कई नए मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में लगातार मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा को टेस्टिंग के दौरान देखा जा रहा है। नई ब्रेजा के डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव की संभावना है। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी कई नए मॉडलों पर काम कर रही है। इसमें नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के अलावा इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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