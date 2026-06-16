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बिक्री में देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹5.63 लाख, 31 km का है माइलेज; यह वैगनआर, स्विफ्ट, i20 भी नहीं

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में हैचबैक कारों का जलवा बरकरार है। बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

बिक्री में देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹5.63 लाख, 31 km का है माइलेज; यह वैगनआर, स्विफ्ट, i20 भी नहीं

भारतीय मार्केट में हैचबैक कारों का जलवा हमेशा की तरह बरकरार है। अगर बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने एक बार फिर नंबर-1 की पोजीशन हासिल कर ली है। मारुति बलेनो को बीते महीने कुल 18,396 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर बलेनो की बिक्री में 58.34 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 11,618 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस दौरान देश की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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तीसरे नंबर पर रही स्विफ्ट

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 29.59 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,076 यूनिट कारों की बिक्री की है। दूसरी ओर, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही है। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 23.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 17,519 यूनिट कारों की बिक्री की है।

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253% बढ़ गई एस-प्रेसो की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी ऑल्टो रही है। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 98.93 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,887 यूनिट कारों की बिक्री की,। इसके अलावा पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति एस-प्रेसो रही। मारुति एस-प्रेसो ने इस दौरान 253.71 पर्सेंट की रिकॉर्ड तोड़ सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,388 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है।

छठे नंबर पर रही हुंडई i20

बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 16.11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,749 यूनिट कारें बेचीं। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टियागो ने इस दौरान 34.79 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,178 यूनिट कारों की बिक्री की।

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दसवें नंबर पर रही हुंडई i10

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा ग्लैंजा। ग्लैंजा ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,198 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी सेलेरियो रही। सेलेरियो ने इस दौरान 62 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,018 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि 33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 2,920 यूनिट कारों की बिक्री करके दसवें नंबर पर हुंडई i10 नियोस रही।

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इतनी है बलेनो की कीमत

अगर नंबर-1 पर रही मारुति सुजुकी बलेनो की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर का दमदार एडवांस्ड K-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह कार 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। फीचर्स और स्टाइल के लिए मशहूर यह प्रीमियम कार पेट्रोल में लगभग 22.35 से 22.94 किमी/लीटर और CNG वैरिएंट में 30.61 किमी/किग्रा तक का जबरदस्त औसत देती है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.63 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप वैरिएंट के लिए 8.96 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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