बिक्री में देश की नंबर-1 कार, कीमत ₹5.63 लाख, 31 km का है माइलेज; यह वैगनआर, स्विफ्ट, i20 भी नहीं

भारतीय मार्केट में हैचबैक कारों का जलवा बरकरार है। बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय मार्केट में हैचबैक कारों का जलवा हमेशा की तरह बरकरार है। अगर बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) ने एक बार फिर नंबर-1 की पोजीशन हासिल कर ली है। मारुति बलेनो को बीते महीने कुल 18,396 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर बलेनो की बिक्री में 58.34 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 11,618 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस दौरान देश की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही स्विफ्ट बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 29.59 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,076 यूनिट कारों की बिक्री की है। दूसरी ओर, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही है। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 23.94 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 17,519 यूनिट कारों की बिक्री की है।

253% बढ़ गई एस-प्रेसो की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी ऑल्टो रही है। मारुति ऑल्टो ने इस दौरान 98.93 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,887 यूनिट कारों की बिक्री की,। इसके अलावा पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति एस-प्रेसो रही। मारुति एस-प्रेसो ने इस दौरान 253.71 पर्सेंट की रिकॉर्ड तोड़ सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,388 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है।

छठे नंबर पर रही हुंडई i20 बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 16.11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,749 यूनिट कारें बेचीं। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टियागो रही। टियागो ने इस दौरान 34.79 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,178 यूनिट कारों की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही हुंडई i10 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा ग्लैंजा। ग्लैंजा ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,198 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी सेलेरियो रही। सेलेरियो ने इस दौरान 62 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,018 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि 33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 2,920 यूनिट कारों की बिक्री करके दसवें नंबर पर हुंडई i10 नियोस रही।