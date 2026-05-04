धकाधक बिकने वाली मारुति की इस कार पर बंपर छूट, 30 km का है माइलेज; कीमत मात्र ₹5.99 लाख

May 04, 2026 09:20 pm IST

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में देश की नंबर-1 प्रीमियम हैचबैक मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) पर भी छूट मिल रही है।

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में देश की नंबर-1 प्रीमियम हैचबैक मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) पर भी छूट मिल रही है। बता दें कि इस दौरान मारुति बलेनो खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 30,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 15,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं बलेनो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन मारुति बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर कर में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड कनेक्टिविटी के अलावा एलइडी प्रोजेक्टर हैडलाइट भी दिया गया है। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद है।

करीब 30 किमी का माइलेज भारत में बलेनो की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख से लेकर 9.10 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि मारुति सुजुकी बलेनो पेट्रोल वैरिएंट में 20 से 22 किमी तक माइलेज देती है। जबकि सीएनजी मोड पर करीब 30 किमी तक माइलेज देने का दावा करती है।