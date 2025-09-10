मारुति बलेनो की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, इस वैरिएंट पर सीधे ₹84,900 बचेंगे; CNG पर 30 किमी. का है माइलेज
मारुति सुजुकी बलेनो अब और भी किफायती हो गई है। जीएसटी कटौती के बाद अब ये कार 84,900 रुपये तक सस्ती मिलेगी। आइए जानते हैं कि इसके कौन से वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत होगी?
मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो (Baleno) को और भी किफायती बना दिया है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रेट कट का सीधा फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा। इस बदलाव के चलते बलेनो की कीमतों में लगभग 8.5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद मारुति सुजुकी की बलेनो कितने हजार तक सस्ती हो जाएगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Baleno
₹ 6.74 - 9.96 लाख
Renault Kiger
₹ 6.3 - 11.3 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.9 - 10 लाख
Hyundai i20
₹ 7.04 - 11.35 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
कौन-सा वैरिएंट हुआ कितना सस्ता?
मारुति बलेनो (Maruti Baleno) पर सबसे ज्यादा फायदा अल्फा पेट्रोल-ऑटोमैटिक (Alpha Petrol-Automatic) वैरिएंट पर मिलेगा, जो अब लगभग 84,900 तक सस्ता हो सकता है। यह बचत इसे और भी आकर्षक बना देती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ऑटोमैटिक कार लेना चाहते हैं।
मारुति बलेनो (Maruti Baleno) क्यों है खास?
मारुति बलेनो (Maruti Baleno) में 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। इसमें हेड-अप डिस्प्ले, 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्राएड ऑटो (Android Auto) और एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) जैसे फीचर्स मिलते हैं।
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, 360° कैमरा और ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इस कार में शानदार माइलेज और किफायती मेंटेनेंस मिलता है।
ग्राहकों के लिए क्या मतलब?
GST कट के बाद मारुति बलेनो न सिर्फ फीचर-लोडेड और स्टाइलिश कार है, बल्कि अब और भी पॉकेट-फ्रेंडली हो गई है। मारुति की यह प्रीमियम हैचबैक अब हुंडई i20 (Hyundai i20) और टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) जैसी कारों को और कड़ी टक्कर देगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।