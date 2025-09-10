Maruti Suzuki Baleno become cheaper by up to Rs. 84,900 after gst cut, check all details मारुति बलेनो की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, इस वैरिएंट पर सीधे ₹84,900 बचेंगे; CNG पर 30 किमी. का है माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
Maruti Suzuki Baleno become cheaper by up to Rs. 84,900 after gst cut, check all details

मारुति बलेनो की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, इस वैरिएंट पर सीधे ₹84,900 बचेंगे; CNG पर 30 किमी. का है माइलेज

मारुति सुजुकी बलेनो अब और भी किफायती हो गई है। जीएसटी कटौती के बाद अब ये कार 84,900 रुपये तक सस्ती मिलेगी। आइए जानते हैं कि इसके कौन से वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत होगी?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 07:36 PM
मारुति बलेनो की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, इस वैरिएंट पर सीधे ₹84,900 बचेंगे; CNG पर 30 किमी. का है माइलेज
Maruti Suzuki Baleno 2026

मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो (Baleno) को और भी किफायती बना दिया है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रेट कट का सीधा फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा। इस बदलाव के चलते बलेनो की कीमतों में लगभग 8.5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद मारुति सुजुकी की बलेनो कितने हजार तक सस्ती हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

कौन-सा वैरिएंट हुआ कितना सस्ता?

मारुति बलेनो (Maruti Baleno) पर सबसे ज्यादा फायदा अल्फा पेट्रोल-ऑटोमैटिक (Alpha Petrol-Automatic) वैरिएंट पर मिलेगा, जो अब लगभग 84,900 तक सस्ता हो सकता है। यह बचत इसे और भी आकर्षक बना देती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ऑटोमैटिक कार लेना चाहते हैं।

मारुति बलेनो (Maruti Baleno) क्यों है खास?

मारुति बलेनो (Maruti Baleno) में 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। इसमें हेड-अप डिस्प्ले, 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्राएड ऑटो (Android Auto) और एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, 360° कैमरा और ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इस कार में शानदार माइलेज और किफायती मेंटेनेंस मिलता है।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, सबसे सस्ता हुआ ये वैरिएंट

ग्राहकों के लिए क्या मतलब?

GST कट के बाद मारुति बलेनो न सिर्फ फीचर-लोडेड और स्टाइलिश कार है, बल्कि अब और भी पॉकेट-फ्रेंडली हो गई है। मारुति की यह प्रीमियम हैचबैक अब हुंडई i20 (Hyundai i20) और टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) जैसी कारों को और कड़ी टक्कर देगी।

Auto News Hindi Maruti Baleno

