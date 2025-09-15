GST घटने से सीधे ₹85000 तक कम हो गई इस मारुति कार की कीमत, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट

मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अपनी पॉपुलर हैचबैक बलेनो (Baleno) को और किफायती बना दिया है। कंपनी ने सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है जिससे अब खरीदारों को 57,000 से लेकर 85,000 तक की सीधी बचत होगी।

Mon, 15 Sep 2025 09:06 AM

मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अपनी पॉपुलर हैचबैक बलेनो (Baleno) को और किफायती बना दिया है। कंपनी ने सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है जिससे अब खरीदारों को 57,000 से लेकर 85,000 तक की सीधी बचत होगी। इस प्राइस कट के बाद बलेनो पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार बन गई है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो का मुकाबला हुंडई i20, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा जैसी कारों से होता है। आइए जानते हैं वैरिएंट्स वाइज प्राइस कट के बारे में विस्तार से।

मारुति बलेनो वैरिएंट्स जीएसटी कट रुपये में 1.2 ALPHA 81,000 1.2 ZETA 73,000 1.2 DELTA 65,000 1.2 SIGMA 57,000 1.2 ALPHA AT 85,000 1.2 DELTA AT 69,000 1.2 ZETA AT 77,000 1.2 CNG DELTA 72,000 1.2 CNG ZETA 80,000

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन मारुति बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।