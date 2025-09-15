maruti suzuki baleno became cheaper by 85000 due to reduction in gst know variant wise reduction GST घटने से सीधे ₹85000 तक कम हो गई इस मारुति कार की कीमत, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट, Auto Hindi News - Hindustan
GST घटने से सीधे ₹85000 तक कम हो गई इस मारुति कार की कीमत, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट

मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अपनी पॉपुलर हैचबैक बलेनो (Baleno) को और किफायती बना दिया है। कंपनी ने सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है जिससे अब खरीदारों को 57,000 से लेकर 85,000 तक की सीधी बचत होगी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:06 AM
GST घटने से सीधे ₹85000 तक कम हो गई इस मारुति कार की कीमत, जानिए किस वैरिएंट पर कितनी छूट
मारुति सुजुकी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अपनी पॉपुलर हैचबैक बलेनो (Baleno) को और किफायती बना दिया है। कंपनी ने सभी वैरिएंट्स की कीमतों में कटौती की है जिससे अब खरीदारों को 57,000 से लेकर 85,000 तक की सीधी बचत होगी। इस प्राइस कट के बाद बलेनो पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार बन गई है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो का मुकाबला हुंडई i20, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा जैसी कारों से होता है। आइए जानते हैं वैरिएंट्स वाइज प्राइस कट के बारे में विस्तार से।

मारुति बलेनो वैरिएंट्सजीएसटी कट रुपये में
1.2 ALPHA81,000
1.2 ZETA73,000
1.2 DELTA 65,000
1.2 SIGMA57,000
1.2 ALPHA AT85,000
1.2 DELTA AT69,000
1.2 ZETA AT77,000
1.2 CNG DELTA72,000
1.2 CNG ZETA80,000

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

मारुति बलेनो में पावरट्रेन के तौर पर 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90bhp की अधिकतम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा, कार में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि भारतीय ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी बलेनो कुल 4 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन में मौजूद है।

कार में है 6-एयरबैग की सेफ्टी

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर कर में 9-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड कनेक्टिविटी के अलावा एलइडी प्रोजेक्टर हैडलाइट भी दिया गया है। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद है।

Maruti Baleno Auto News Hindi

