अर्टिगा और XL6 के फेसलिफ्ट से लेकर अपडेटेड हाइक्रॉस तक, जल्द आ सकती हैं Maruti और टोयोटा की ये 6 नई MPV

मारुति सुजुकी और टोयोटा फैन्स के लिए आने वाले दिन काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। दोनों कंपनियां आने वाले समय में अपनी मौजूदा एमपीवी को अपडेट करने के साथ नए मॉडल भी लॉन्च कर सकती हैं।

इंडियन मार्केट में एमपीवी की डिमांड काफी ज्यादा है। यही कारण है कि इस सेगमेंट Maruti Suzuki और Toyota अपने नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां आने वाले समय में अपनी मौजूदा एमपीवी को अपडेट करने के साथ नए मॉडल भी लॉन्च कर सकती हैं। इस लिस्ट में अर्टिगा फेसलिफ्ट, टोयोटा रुमियन फेसलिफ्ट, इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट, इन्विक्टो फेसलिफ्ट, पहली इलेक्ट्रिक MPV YMC और XL6 फेसलिफ्ट शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी अर्टिगा को जल्द ही फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है। कंपनी इसमें मौजूदा डिजाइन को बरकरार रखते हुए नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स और नए बंपर ऑफर कर सकती है। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी के साथ अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। इंजन में बदलाव की संभावना कम है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो करीब 102 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क देता है। माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यू रह सकती है। फिलहाल कंपनी ने लॉन्च इसकी टाइमलाइन को कन्फर्म नहीं किया है।

टोयोटा रुमियन फेसलिफ्ट अर्टिगा के बाद टोयोटा रुमियन का भी फेसलिफ्ट मॉडल आ सकता है। इसमें पीछे के हिस्से को थोड़ा लंबा किया जा सकता है, जिससे खासकर सीएनजी वेरिएंट में सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। केबिन में दूसरी रो की सीट्स और सेफ्टी फीचर्स को बेहतर किया जा सकता है। सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन कंटिन्यू रह सकते हैं। इसकी कीमत 10 लाख से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट 26 नवंबर को लॉन्च होने की उम्मीद है। नवंबर 2022 में लॉन्च के बाद यह एमपीवी का पहला बड़ा अपडेट होगा। इसमें नई टोयोटा हाइलक्स से इंस्पायर्ड फ्रंट डिजाइन, वाइड ग्रिल, नए बंपर और अपडेटेड एलईडी हेडलाइट्स मिल सकती हैं। साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। अपडेटेड हाइक्रॉस केबिन में मौजूदा 10.1-इंच स्क्रीन की जगह 12.3-इंच टचस्क्रीन मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और अपडेटेड कनेक्टेड कार फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन के तौर पर मौजूदा 2.0-लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ऑप्शन जारी रहने की उम्मीद है।

मारुति इन्विक्टो फेसलिफ्ट इनोवा हाइक्रॉस के बाद इन्विक्टो का फेसलिफ्ट भी आ सकता है। इसे 2028 की शुरुआत या मिड तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, नए कलर और बड़े 19-इंच अलॉय व्हील मिल सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो बड़ी टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, Level 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और दूसरी रो में पावर्ड ओट्टोमैन सीट्स दी जा सकती हैं। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और e-CVT गियरबॉक्स पहले की तरह कंटिन्यू रह सकता है।

मारुति सुजुकी YMC इलेक्ट्रिक एमपीवी मारुति सुजुकी की पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक एमपीवी को फिलहाल वाईएमसी कोडनेम दिया गया है। इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। यह e Vitara वाले Heartect-e इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। करीब 4.5 मीटर लंबी इस MPV में एसयूवी जैसा डिजाइन, क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल और कनेक्टेड LED टेललाइट्स मिल सकती हैं। इसमें ई विटारा वाले 49 kWh और 61.1 kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद की जा रही है। फ्लैट फ्लोर डिजाइन के कारण केबिन में ज्यादा स्पेस मिलने की भी उम्मीद है।

मारुति सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट इंडोनेशिया में पेश हुई अपडेटेड सुजुकी XL7 की तरह इंडियन XL6 में भी नई बड़ी फ्रंट ग्रिल, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, नए बंपर और 16-इंच अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन और अपडेटेड डैशबोर्ड ट्रिम दिए जा सकते हैं। इसका 6-सीट लेआउट और सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन और सीएनजी ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलने की भी चर्चा है। हालांकि, इसे अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है।