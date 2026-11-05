अगले 6 महीनों में आ सकती हैं Maruti Suzuki और रेनो की नई CNG कारें, Wagon R फेसलिफ्ट भी लिस्ट में
नई सीएनजी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्केट में आपके लिए जल्द कुछ नए ऑप्शन आ सकते हैं। इनमें मारुति सुजुकी और रेनो की सीएनजी कारें शामिल हैं। इन्हें अगले 6 महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।
पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट के चलते मार्केट में सीएनजी कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अब कंपनियां अपने नए मॉडल्स के सीएनजी वर्जन लाने की तैयारी कर रही हैं। आने वाले 6 महीनों में मारुति सुजुकी और रेनो कई नई सीएनजी कारें ला सकती हैं। इनमें कुछ मौजूदा मॉडल्स के फेसलिफ्ट होंगे, जबकि कुछ में पहली बार फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट सीएनजी
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-Series पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो मौजूदा 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर K-Series इंजन की जगह लेगा। सीएनजी मोड में इस इंजन से करीब 69bhp की पावर और 101Nm का टॉर्क मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसके सीएनजी वर्जन में 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स भी दे सकती है, जिससे शहर में ड्राइविंग आसान होगी। इसके अलावा फेसलिफ्ट मॉडल में बदले हुए बंपर, नई ग्रिल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, TPMS और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान दिखी गाड़ियों में रियर डिस्क ब्रेक मिलने की संभावना भी सामने आई है।
रेनो ट्राइबर सीएनजी
रेनो अपनी 7-सीटर एमपीवी ट्राइबर का फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन तैयार कर रही है। इसमें कंपनी के नए Renault Group Entry Platform (RGEP) का इस्तेमाल हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से गाड़ी के नीचे यानी अंडरबॉडी सीएनजी सिलेंडर लगाया जा सकेगा। मौजूदा डीलर लेवल सीएनजी किट के मुकाबले नए मॉडल में फ्लोर के नीचे दो सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इंजन की बात करें, तो इसमें नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो पेट्रोल मोड में 100PS की पावर देता है। सीएनजी मोड में इसकी पावर कम हो सकती है। कंपनी ने अभी लॉन्च टाइमलाइन, माइलेज और कीमत को बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
रेनो काइगर सीएनजी
रेनो अपनी काइगर का भी फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल काइगर में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ डीलर-लेवल सीएनजी किट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें बूट स्पेस का बड़ा हिस्सा यूज हो जाता है। नया मॉडल RGEP प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, जिसमें गाड़ी के नीचे दो आपस में जुड़े सीएनजी सिलेंडर लगाने की सुविधा होगी। इसके अलावा कंपनी इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दे सकती है, जो पेट्रोल पर 100PS की पावर देता है। फ्यूचर में इसका ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी आ सकता है। हालांकि, इंजन, गियरबॉक्स और लॉन्च डेट को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है।
मारुति सुजुकी वैगनआर फेसलिफ्ट सीएनजी
मारुति सुजुकी वैगनआर के फेसलिफ्ट मॉडल में भी सीएनजी से जुड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप, बदले हुए बंपर और पीछे के रिफ्लेक्टर में छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी अंडरबॉडी सीएनजी सिलेंडर हो सकता है, जिससे मौजूदा वैगनआर सीएनजी के मुकाबले सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। इंजन की बात करें, तो इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। वहीं, मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन की जगह नया 3-सिलेंडर Z-Series इंजन दिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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