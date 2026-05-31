जहां फेल हुईं बड़ी-बड़ी SUV, वहां ऑल्टो ने आदि कैलाश के खतरनाक रास्तों पर किया कमाल! देखें वायरल वीडियो

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) हमेशा से खूब पॉपुलर रही है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिया है।

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) हमेशा से खूब पॉपुलर रही है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने इस बात को एक बार फिर सच साबित कर दिया है। इंटरनेट पर धूम मचा रहे इस वीडियो में यह छोटी सी ऑल्टो कार उत्तराखंड में आदि कैलाश के रास्ते में पड़ने वाले मशहूर 'एस-बेंड' (S-Bend) को बहुत ही आसानी से पार करती हुई दिखाई दे रही है। यह रास्ता अपने बेहद संकरे मोड़, खड़ी चढ़ाई और खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता है, जहां अच्छे-अच्छे ड्राइवरों की हवा टाइट हो जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर ऑल्टो की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वीडियो क्यों हो रहा वायरल? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश का यह मार्ग भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन उतने ही खतरनाक पहाड़ी रास्तों में से एक है। हर साल यहां हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं, लेकिन इस रास्ते पर गाड़ी चलाना बच्चों का खेल नहीं है। यहां हर कदम पर फिसलन भरी ढीली बजरी, तीखे और संकरे मोड़, भूस्खलन का खतरा और बेहद पतली सड़कें मिलती हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब ऑल्टो उस खतरनाक एस-बेंड से गुजर रही थी, तो सड़क किनारे खड़े लोग भी हैरान होकर उसे देख रहे थे। कार ने बिना किसी झंझट के, बेहद सधे हुए अंदाज में उस मुश्किल चढ़ाई को चंद सेकंड्स में पार कर लिया।

क्यों मिला 'लॉर्ड ऑल्टो' नाम? सोशल मीडिया पर इस हैचबैक कार को प्यार से 'लॉर्ड ऑल्टो' का नाम मिला है। यह इसके इसी भरोसेमंद और 'कहीं भी पहुंच जाने' वाले एटीट्यूड की वजह से है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें ऑल्टो को देश के सुदूर गांवों, पथरीले रास्तों और बर्फबारी वाले ऊंचे पहाड़ों पर शान से दौड़ते हुए देखा गया है। अपने हल्के वजन, छोटे साइज और सिंपल मैकेनिज्म की वजह से यह कार उन जगहों पर भी आसानी से निकल जाती है, जहाँ बड़ी और भारी गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर कार प्रेमियों के बीच इस गाड़ी की एक अलग ही इज्जत है।