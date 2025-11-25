Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki alto k10 sold around 70000 units between jan-oct 2025
₹4 लाख से कम की इस कर को हर महीने मिल रहे करीब 7000 ग्राहक, 34 km है माइलेज; जानिए खासियत

₹4 लाख से कम की इस कर को हर महीने मिल रहे करीब 7000 ग्राहक, 34 km है माइलेज; जानिए खासियत

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फीचर्स की बढ़ती डिमांड के बीच सस्ती कारों का ऑप्शन काफी कम रह गया है। हालांकि, अभी भी कुछ सस्ती कारें मौजूद हैं जिनमें मारुति सुजुकी ऑल्टो k10 सबसे ज्यादा बिकती हैं।

Tue, 25 Nov 2025 01:54 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Maruti Suzuki Alto K10arrow

भारतीय ग्राहकों के बीच टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फीचर्स की बढ़ती डिमांड के बीच सस्ती कारों का ऑप्शन काफी कम रह गया है। हालांकि, अभी भी कुछ सस्ती कारें मौजूद हैं जिनमें मारुति सुजुकी ऑल्टो k10 सबसे ज्यादा बिकती हैं। अगर साल 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो इस दौरान मारुति ऑल्टो k10 करीब 70,000 घरों तक पहुंची। बता दें कि साल की शुरुआत यानी जनवरी महीने में ही मारुति ऑल्टो k10 को 11,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। अगर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की मंथली बिक्री को मिलाकर बात करें तो यह आंकड़ा कुल 68,455 यूनिट हो जाता है। आइए जानते हैं इस दौरान मारुति सुजुकी ऑल्टो k10 की मंथली बिक्री के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

मंथयूनिट्स
जनवरी11,352
फरवरी8,541
मार्च9,867
अप्रैल5,606
मई4,970
जून5,045
जुलाई5,910
अगस्त5,520
सितंबर5,434
अक्टूबर6,210

माइलेज भी है दमदार

अगर पावरट्रेन की बात करें तो मौजूदा समय में बिक्री पर मौजूद मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं, ग्राहकों को कार में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। बता दें कि ऑल्टो K10 सीएनजी मोड में करीब 34 किमी तक माइलेज देती है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार

अगर इंटीरियर की बात करें तो ऑल्टो K10 में 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। भारतीय मार्केट में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये से लेकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
