₹4 लाख से कम की इस कर को हर महीने मिल रहे करीब 7000 ग्राहक, 34 km है माइलेज; जानिए खासियत
भारतीय ग्राहकों के बीच टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फीचर्स की बढ़ती डिमांड के बीच सस्ती कारों का ऑप्शन काफी कम रह गया है। हालांकि, अभी भी कुछ सस्ती कारें मौजूद हैं जिनमें मारुति सुजुकी ऑल्टो k10 सबसे ज्यादा बिकती हैं। अगर साल 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो इस दौरान मारुति ऑल्टो k10 करीब 70,000 घरों तक पहुंची। बता दें कि साल की शुरुआत यानी जनवरी महीने में ही मारुति ऑल्टो k10 को 11,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। अगर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की मंथली बिक्री को मिलाकर बात करें तो यह आंकड़ा कुल 68,455 यूनिट हो जाता है। आइए जानते हैं इस दौरान मारुति सुजुकी ऑल्टो k10 की मंथली बिक्री के अलावा इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
|मंथ
|यूनिट्स
|जनवरी
|11,352
|फरवरी
|8,541
|मार्च
|9,867
|अप्रैल
|5,606
|मई
|4,970
|जून
|5,045
|जुलाई
|5,910
|अगस्त
|5,520
|सितंबर
|5,434
|अक्टूबर
|6,210
माइलेज भी है दमदार
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मौजूदा समय में बिक्री पर मौजूद मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं, ग्राहकों को कार में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। बता दें कि ऑल्टो K10 सीएनजी मोड में करीब 34 किमी तक माइलेज देती है।
धांसू फीचर्स से लैस है कार
अगर इंटीरियर की बात करें तो ऑल्टो K10 में 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। भारतीय मार्केट में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये से लेकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है।
