देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार पर ₹55000 की छूट, कीमत ₹5 लाख से कम; अब खरीदने की मचेगी लूट!

देश की सबसे सस्ती कार मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 पर सितंबर, 2025 में अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

फेस्टिव सीजन दस्तक देने वाला है। अगर आप भी इस दौरान नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, देश की सबसे सस्ती कार मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 (Maruti Suzuki Alto K10) पर सितंबर, 2025 में अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इनमें 40,000 रुपये तक की सीधी छूट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑल्टो देश की ऑल टाइम बेस्ट-सेलिंग कर है। ऑल्टो की 50 लाख यूनिट से ज्यादा बिक्री अब तक हो चुकी है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

माइलेज भी है दमदार अगर पावरट्रेन की बात करें तो मौजूदा समय में बिक्री पर मौजूद मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं, ग्राहकों को कार में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। बता दें कि ऑल्टो K10 सीएनजी मोड में करीब 34 किमी तक माइलेज देती है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार अगर इंटीरियर की बात करें तो ऑल्टो K10 में 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। भारतीय मार्केट में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.23 लाख रुपये से लेकर 6.21 लाख रुपये तक जाती है।