₹3.70 लाख की कार पर ₹49,500 तक बेनिफट, बेस वैरिएंट में 6 एयरबैग दिए; CNG से 33 Km+ माइलेज

इसके Lxi वैरिएंट पर कंपनी 32,000K का कैश डिस्काउंट, Vxi और Vxi प्लस पर 22,000 रुपए कैश डिस्काउंट, CNG वैरिएंट पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा, कंपनी 10,000 से 15,000 रुपए तका का एक्सचेंज बोनस भी देगी।

₹3.70 लाख की कार पर ₹49,500 तक बेनिफट

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Maruti Suzuki Alto K10

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी एरिना डीलरशिप पर बिकने वाली कारों के डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ऑल्टो K10 उसकी एंट्री लेवल और सस्ती कार है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.70 लाख रुपए है। छोटी होने के बाद भी इसे पेट्रोल के साथ CNG ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। ऐसे में इस महीने यानी नवंबर में कंपनी फेस्टिव सीजन के चलते इस कार पर 49,500 रुपए तक के बेनिइफिट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सेसरीज बेनिफिट, एक्सचेंज बेनिफट जैसे फायदे शामिल हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

ऑल्टो K10 के Lxi वैरिएंट पर कंपनी 32,000K का कैश डिस्काउंट, Vxi और Vxi प्लस पर 22,000 रुपए कैश डिस्काउंट, CNG वैरिएंट पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा, कंपनी 10,000 से 15,000 रुपए तका का एक्सचेंज बोनस भी देगी। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंपनी 2,500 रुपए तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट दे रही है।

मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

इसमें 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा USB, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।

सेफ्टी के लिए कार में 6 एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर, प्री-टेंशनर एंड फोर्स लिमिट फ्रंट सीट बेल्ट दिए है। कार में स्पीड सेंसनिंग ऑटो डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। इसे स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे कलर में खरीद सकते हैं।