50 लाख घरों तक पहुंच चुकी है यह सस्ती कार, अब आया बंपर डिस्काउंट; माइलेज 33 km से ज्यादा

मारुति सुजुकी अपनी अलग-अलग कारों पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की ऑल-टाइम बेस्ट-सेलिंग कार Maruti Suzuki Alto K10 पर भी ग्राहकों को अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल रहा है।

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 डिस्काउंट अगस्त 2026

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Maruti Suzuki Alto K10

मारुति सुजुकी अपनी अलग-अलग कारों पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की ऑल-टाइम बेस्ट-सेलिंग कार मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 (Maruti Suzuki Alto K10) पर भी ग्राहकों को अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल रहा है। इस दौरान ग्राहक ऑल्टो K10 खरीदने पर अधिकतम 37,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 25,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। बता दें कि ऑल्टो K10 कंपनी की इकलौती कार है जिसने 50 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है। आइए जानते हैं ऑल्टो K10 के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

शानदार डिजाइन और इंटीरियर मारुति सुजुकी ऑल्टो ऑल्टो K10 के लेटेस्ट मॉडल का डिजाइन काफी मॉडर्न है। कार के फ्रंट में नई ग्रिल और शार्प हेडलाइट्स दी गई हैं जो इसे एक फ्रेश लुक देती हैं। इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड पर अब टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलने लगे हैं जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, पावर विंडो और एक बेहतर डैशबोर्ड लेआउट इसे बजट में एक प्रीमियम फील देता है। बता दें कि ऑल्टो K10 कंपनी की एकमात्र कार है जिसनें 50 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है।

दमदार पावरट्रेन और माइलेज पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कंपनी का भरोसेमंद नेक्स्ट-जेन के-सीरीज 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह कार मैनुअल और ऑटोमैटिक (AGS) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन्स के साथ आती है। पेट्रोल पर यह लगभग 24.39 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देती है। वहीं, सीएनजी वैरिएंट में यह आंकड़ा 33.85 किमी प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है। बता दें कि यह भारत की ऑल-टाइम बेस्ट-सेलिंग कार है। इसने मार्केट में 50 लाख यूनिट से ज्यादा कार की बिक्री की है।

बेहतर सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी के लिहाज से भी अब ऑल्टो K10 पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है। इसमें डुअल एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। साथ ही, बच्चों की सुरक्षा के लिए इसमें चाइल्ड लॉक की सुविधा भी मिलती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3.70 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 5.45 लाख रुपये तक जाती है।