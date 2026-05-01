ये हैं देश की 2 सबसे सस्ती कारें, अप्रैल में 16,066 लोगों ने खरीदीं; कीमत ₹3.50 लाख; 34km का माइलेज

May 01, 2026 04:18 pm IST

देश की दो सबसे सस्ती कार मारुति सुजुकी ऑल्टो और एस-प्रेसो ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री की। इस दौरान दोनों मिनी सेगमेंट की कारों नें 16,066 यूनिट कार की बिक्री की।

मारुति सुजुकी की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 की बात करें तो मारुति की कारों को 1.87 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति की कार बिक्री में 35 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। साथ ही इस दौरान मारुति के साथ देश की दो सबसे सस्ती कार मारुति सुजुकी ऑल्टो और एस-प्रेसो ने ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। इस दौरान दोनों मिनी सेगमेंट की कारों नें 16,066 यूनिट कार की बिक्री की। आइए जानते हैं दोनों कारों के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 मारुति ऑल्टो K10 लंबे समय से मिडिल-क्लास परिवारों की पहली पसंद रही है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा, इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और कीलेस एंट्री जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए अब कंपनी इसमें 6-एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दे रही है।

ऑल्टो K10 पावरट्रेन और माइलेज इस कार में 1.0-लीटर का 'Next-Gen K-Series' डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 66.6bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT (ऑटोमैटिक) दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। बता दें कि पेट्रोल पर यह लगभग 24.39 किमी/लीटर और CNG पर 33.85 किमी/किग्रा तक का माइलेज देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 5.96 लाख रुपये तक जाती है।

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो मारुति एस-प्रेसो अपने ऊंचे 'ग्राउंड क्लीयरेंस' और मस्कुलर लुक की वजह से एक मिनी एसयूवी जैसा अहसास देती है। इसके इंटीरियर में 'सेंट्रल कंसोल' के साथ एक अनोखा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। फीचर्स के तौर पर इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, पावर विंडो और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम (ORVM) जैसे ऑप्शन मिलते हैं।