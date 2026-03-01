ये हैं देश की 2 सबसे सस्ती कार, इसे 28 दिनों में 10000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा; कीमत ₹3.50 लाख से शुरू
भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी की सस्ती हैचबैक ऑल्टो और एस-प्रेसो ने मिलकर फरवरी, 2026 में कुल 10, 238 यूनिट कार की बिक्री की।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की हैचबैक कारों को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी की सस्ती हैचबैक ऑल्टो और एस-प्रेसो ने मिलकर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में कुल 10, 238 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में इन दोनों हैचबैक ने मिलकर भारतीय मार्केट में कुल 10,226 यूनिट कार की बिक्री की थी। बता दें ऑल्टो और एस-प्रेसो को देश की सबसे सस्ती कार माना जाता है। आइए जानते हैं दोनों कारों के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
मारुति सुजुकी ऑल्टो माइलेज
पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं, ग्राहकों को कार में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। बता दें कि ऑल्टो K10 सीएनजी मोड में करीब 34 किमी तक माइलेज देती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki S-Presso
₹ 3.5 - 5.25 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 3.7 - 5.45 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
धांसू फीचर्स से लैस है कार
इंटीरियर की बात करें तो ऑल्टो K10 में 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। भारतीय मार्केट में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपये से लेकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है।
धांसू हैं एस-प्रेसो के फीचर्स
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो में हाई ग्राउंड क्लियरेंस, डुअल-टोन बंपर, स्मार्ट हेडलैम्प्स और आकर्षक बॉडी ग्राफिक्स मिलते हैं। अंदर बैठने पर 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो एस-प्रेसो में 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह करीब 66bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा, एस-प्रेसो CNG वैरिएंट में भी उपलब्ध है जो करीब 32-34 km/kg तक का माइलेज देती है। भारतीय मार्केट में एस-प्रेसो की एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख से 5.11 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।