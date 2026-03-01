ये हैं देश की 2 सबसे सस्ती कार, इसे 28 दिनों में 10000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा; कीमत ₹3.50 लाख से शुरू

Mar 01, 2026 05:06 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की हैचबैक कारों को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए मारुति सुजुकी की सस्ती हैचबैक ऑल्टो और एस-प्रेसो ने मिलकर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में कुल 10, 238 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में इन दोनों हैचबैक ने मिलकर भारतीय मार्केट में कुल 10,226 यूनिट कार की बिक्री की थी। बता दें ऑल्टो और एस-प्रेसो को देश की सबसे सस्ती कार माना जाता है। आइए जानते हैं दोनों कारों के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी ऑल्टो माइलेज पावरट्रेन की बात करें तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 67bhp की अधिकतम पावर और 89Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं, ग्राहकों को कार में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। बता दें कि ऑल्टो K10 सीएनजी मोड में करीब 34 किमी तक माइलेज देती है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार इंटीरियर की बात करें तो ऑल्टो K10 में 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग के साथ रियर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। भारतीय मार्केट में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपये से लेकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है।

धांसू हैं एस-प्रेसो के फीचर्स मारुति सुजुकी एस-प्रेसो में हाई ग्राउंड क्लियरेंस, डुअल-टोन बंपर, स्मार्ट हेडलैम्प्स और आकर्षक बॉडी ग्राफिक्स मिलते हैं। अंदर बैठने पर 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।