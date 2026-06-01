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देश की ये 2 सबसे सस्ती कारें, मई में 16,275 ग्राहकों ने खरीदी; 34km तक माइलेज, कीमत ₹3.50 लाख

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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देश की दो सबसे सस्ती कार मारुति सुजुकी ऑल्टो और एस-प्रेसो ने मई, 2026 के दौरान ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। इस दौरान दोनों ने मिलकर कुल 16,275 यूनिट्स कारों की बिक्री की।

देश की ये 2 सबसे सस्ती कारें, मई में 16,275 ग्राहकों ने खरीदी; 34km तक माइलेज, कीमत ₹3.50 लाख

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों को सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। अगर बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 की बात करें तो मारुति की कारों को करीब 1.90 लाख लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति की कार बिक्री में 40 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि इसी दौरान मारुति के साथ देश की दो सबसे सस्ती कार मारुति सुजुकी ऑल्टो और एस-प्रेसो ने ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। इस दौरान दोनों ने मिलकर कुल 16,275 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 6,776 यूनिट्स था। आइए जानते हैं दोनों कारों के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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मारुति सुजुकी ऑल्टो K10

मारुति ऑल्टो K10 लंबे समय से मिडिल-क्लास परिवारों की पहली पसंद रही है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा, इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और कीलेस एंट्री जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए अब कंपनी इसमें 6-एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दे रही है।

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ऑल्टो K10 पावरट्रेन और माइलेज

इस कार में 1.0-लीटर का 'Next-Gen K-Series' डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 66.6bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT (ऑटोमैटिक) दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। बता दें कि पेट्रोल पर यह लगभग 24.39 किमी/लीटर और CNG पर 33.85 किमी/किग्रा तक का माइलेज देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 5.96 लाख रुपये तक जाती है।

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मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

मारुति एस-प्रेसो अपने ऊंचे 'ग्राउंड क्लीयरेंस' और मस्कुलर लुक की वजह से एक मिनी एसयूवी जैसा अहसास देती है। इसके इंटीरियर में 'सेंट्रल कंसोल' के साथ एक अनोखा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। फीचर्स के तौर पर इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, पावर विंडो और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम (ORVM) जैसे ऑप्शन मिलते हैं।

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एस-प्रेसो का पावरट्रेन और माइलेज

एस-प्रेसो में भी ऑल्टो वाला ही 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 66.6bhp पावर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन काफी स्मूथ है और शहर की भीड़भाड़ में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। माइलेज की बात करें तो यह पेट्रोल पर लगभग 24.12 से 25.30 किमी/लीटर और CNG पर 32.73 किमी/किग्रा का जबरदस्त एवरेज देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये से होती है और टॉप मॉडल में 5.25 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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