देश के लोगों पर चला इस कंपनी की कारों का जादू! टॉप-10 में अकेले इसके 6 मॉडल, कीमत कम और माइलेज ज्यादा

Mar 02, 2026 12:47 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी (Maruti) का जलवा कायम रहा। मारुति सुजुकी ने अकेले दम पर टॉप-10 कारों की लिस्ट में अपनी 6 कारों का नाम दर्ज कराया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

देश के लोगों पर चला इस कंपनी की कारों का जादू! टॉप-10 में अकेले इसके 6 मॉडल, कीमत कम और माइलेज ज्यादा

फरवरी 2026 की कार बिक्री रिपोर्ट ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय बाजार में किस कंपनी की पकड़ सबसे मजबूत है। टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में अकेले मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की 6 गाड़ियां शामिल हैं, यानी हर 10 में से 6 कारें मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

नंबर गेम क्या कहता है?

टॉप पोजिशन पर भले ही टाटा नेक्सन (Tata Nexon- 19,430 यूनिट) रही हो, लेकिन दूसरे नंबर पर मारुति डिजायर (Maruti Dzire- 19,326 यूनिट) रही और सेडान सेगमेंट में अपना दबदबा कायम रखा। इसके अलावा

टॉप-10 में रहीं मारुति (Maruti) की 6 कारें

क्रमांककंपनी (OEM)मॉडलकुल बिक्री (यूनिट)
1टाटानेक्सन19,430
2मारुतिडिजायर19,326
3टाटापंच18,748
4हुंडईक्रेटा17,938
5मारुतिब्रेजा17,863
6मारुतिअर्टिगा17,807
7मारुतिवैगनआर14,885
8मारुतिस्विफ्ट14,833
9महिंद्रास्कॉर्पियो14,665
10मारुतिबलेनो14,632

हैचबैक से लेकर SUV और MPV तक, हर सेगमेंट में मारुति सुजुकी (Maruti) की मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही है। ऊपर दिए गए चार्ट में टॉप-10 मारुति सुजुकी (Maruti) की 6 कारें में रहीं

क्यों बिक रही हैं इतनी मारुति कारें?

मारुति सुजुकी के पास बड़ा डीलर नेटवर्क है। देश के छोटे शहरों तक इसकी मजबूत पहुंच है। इसके अलावा कंपनी के पास बेहतर माइलेज और आम भारतीय ग्राहक के लिए सबसे अहम फैक्टर भी है। इसका मेंटेनेंस काफी कम है। इसके अलावा सर्विस और स्पेयर पार्ट्स सस्ते हो गए हैं।

मुकाबला भी कम नहीं

इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की टाटा पंच (Tata Punch- 18,748 यूनिट) और नेक्सन (Nexon) ने कड़ी टक्कर दी है। वहीं, हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।

फरवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अभी भी भारतीय कार बाजार की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी हुई है। 10 में 6 कारों का शामिल होना इस बात का सबूत है कि कंपनी की रणनीति, प्राइसिंग और प्रोडक्ट लाइन-अप ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है।

