देश के लोगों पर चला इस कंपनी की कारों का जादू! टॉप-10 में अकेले इसके 6 मॉडल, कीमत कम और माइलेज ज्यादा
फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी (Maruti) का जलवा कायम रहा। मारुति सुजुकी ने अकेले दम पर टॉप-10 कारों की लिस्ट में अपनी 6 कारों का नाम दर्ज कराया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
फरवरी 2026 की कार बिक्री रिपोर्ट ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय बाजार में किस कंपनी की पकड़ सबसे मजबूत है। टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में अकेले मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की 6 गाड़ियां शामिल हैं, यानी हर 10 में से 6 कारें मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
नंबर गेम क्या कहता है?
टॉप पोजिशन पर भले ही टाटा नेक्सन (Tata Nexon- 19,430 यूनिट) रही हो, लेकिन दूसरे नंबर पर मारुति डिजायर (Maruti Dzire- 19,326 यूनिट) रही और सेडान सेगमेंट में अपना दबदबा कायम रखा। इसके अलावा
टॉप-10 में रहीं मारुति (Maruti) की 6 कारें
|क्रमांक
|कंपनी (OEM)
|मॉडल
|कुल बिक्री (यूनिट)
|1
|टाटा
|नेक्सन
|19,430
|2
|मारुति
|डिजायर
|19,326
|3
|टाटा
|पंच
|18,748
|4
|हुंडई
|क्रेटा
|17,938
|5
|मारुति
|ब्रेजा
|17,863
|6
|मारुति
|अर्टिगा
|17,807
|7
|मारुति
|वैगनआर
|14,885
|8
|मारुति
|स्विफ्ट
|14,833
|9
|महिंद्रा
|स्कॉर्पियो
|14,665
|10
|मारुति
|बलेनो
|14,632
हैचबैक से लेकर SUV और MPV तक, हर सेगमेंट में मारुति सुजुकी (Maruti) की मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही है। ऊपर दिए गए चार्ट में टॉप-10 मारुति सुजुकी (Maruti) की 6 कारें में रहीं
क्यों बिक रही हैं इतनी मारुति कारें?
मारुति सुजुकी के पास बड़ा डीलर नेटवर्क है। देश के छोटे शहरों तक इसकी मजबूत पहुंच है। इसके अलावा कंपनी के पास बेहतर माइलेज और आम भारतीय ग्राहक के लिए सबसे अहम फैक्टर भी है। इसका मेंटेनेंस काफी कम है। इसके अलावा सर्विस और स्पेयर पार्ट्स सस्ते हो गए हैं।
मुकाबला भी कम नहीं
इस लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) की टाटा पंच (Tata Punch- 18,748 यूनिट) और नेक्सन (Nexon) ने कड़ी टक्कर दी है। वहीं, हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।
फरवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अभी भी भारतीय कार बाजार की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनी हुई है। 10 में 6 कारों का शामिल होना इस बात का सबूत है कि कंपनी की रणनीति, प्राइसिंग और प्रोडक्ट लाइन-अप ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।