Maruti Suzuki की चार नई 7 सीटर कार, लिस्ट में नई विटारा और अर्टिगा भी

May 06, 2026 06:29 pm IST

7-सीटर फैमिली कारों की भारी मांग को देखते हुए मारुति सुजुकी 2027 तक चार नए मॉडल भी लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की इन अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी और एमपीवी के बारे में।

मारुति सुजुकी के फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी भारत में 2030-31 तक 28 नए मॉडल लॉन्च करने का प्लान किया है। ये मॉडल 6 से अधिक पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध होंगे। इनमें पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वीइकल, हाइब्रिड, इथेनॉल और फ्लेक्स-फ्यूल वीइकल शामिल हैं। साथ ही 7-सीटर फैमिली कारों की भारी मांग को देखते हुए कंपनी 2027 तक चार नए मॉडल भी लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की इन अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी और एमपीवी के बारे में।

मारुति सबकॉम्पैक्ट एमपीवी (YDB) रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी एक सब-4 मीटर एमपीवी पर काम कर रही है। इसका कोडनेम YDB है। यह जापान में बिकने वाली सुजुकी स्पेसिया पर बेस्ड होगी। हालांकि, इसकी लॉन्च डेट के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे 2026 के अंत तक लॉन्च कर सकती है। इसे मारुति के नेक्सा शोरूम से सेल किया जाएगा।

7-सीटर मारुति ग्रैंड विटारा (Y17) 7-सीटर मारुति ग्रैंड विटारा (कोडनेम Y17) की अभी टेस्टिंग चल रही है। यह 2026 के सेकेंड हाफ में लॉन्च हो सकता है। इस SUV के कई डिजाइन एलिमेंट, फीचर्स, प्लेटफॉर्म और इंजन 5-सीटर मॉडल जैसे होंगे। साथ ही इसके डिजाइन में eVitara से भी इंसपायर्ड कुछ स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है।

स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले यह अडिशनल सीट्स की रो एडजस्ट करने के लिए लंबी और बड़ी होगी। इसमें 5-सीटर ग्रैंड विटारा से लिए गए 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन दिया जा सकता है।

मारुति इलेक्ट्रिक एमपीवी (YMC) मारुति सुजुकी एक इलेक्ट्रिक एमपीवी पर काम कर रही है। यह इसी साल या 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। मारुति YMC कोडनेम वाला यह मॉडल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। उम्मीद है कि इसके डिजाइन और पावरट्रेन कंपोनेंट्स मारुति ईविटारा से मिलते-जुलते होंगे।

मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी की बेहद पॉप्युलप अर्टिगा एमपीवी अब अपने मिड-लाइफ अपडेट के करीब है, जो आने वाले महीनों में होने की उम्मीद है। नए मॉडल में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव और कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा।