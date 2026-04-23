Maruti Suzuki का बड़ा धमाका, आ रही नई बलेनो और ब्रेजा, 7 सीटर ग्रैंड विटारा की भी होगी एंट्री
मारुति सुजुकी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के खत्म होने से पहले मार्केट में तीन नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इनमें बलेनो के फेसलिफ्ट के साथ ब्रेजा फेसलिफ्ट और 7-सीटर ग्रैंड विटारा शामिल हैं।
मारुति सुजुकी अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने वाली है। इसके लिए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के खत्म होने से पहले मार्केट में तीन नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इनमें बलेनो के फेसलिफ्ट के साथ ब्रेजा फेसलिफ्ट और 7-सीटर ग्रैंड विटारा शामिल हैं। कंपनी इन कारों में रिफ्रेश्ड एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर में भी कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ नया ऑफर करने वाली है।
7-Seater Grand Vitara
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर बेस्ड एक नई 7-सीटर एसयूवी की टेस्टिंग कर रहा है। Y17 कोडनेम वाली इस एसयूवी को इस साल के खत्म होने से पहले लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह थ्री-रो एसयूवी हुंडई अल्काजार और टाटा सफारी को टक्कर देगी। एसयूवी का वीलबेस लंबा होगा और थर्ड-रो की सीट्स को फिट करने के लिए इसका पिछला हिस्सा भी ओवरहैंग होगा। बेहतर हेडरूम के लिए इसका रियर डिजाइन ज्यादा अपराइट होगा। इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ, दमदार हाइब्रिड इंजन और ऑल-वील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। एसयूवी में 6 एयरबैग और लेवल 2 ADAS के सभी फीचर्स मौजूद होंगे। इंजन ऑप्शन की बात करें, तो यह 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगी।
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ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
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Maruti Baleno Facelift
कंपनी अपनी बेस्ट सेलिंग कारों में से एक बलेनो को भी मिड-लाइफ अपडेट देने वाली है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी बलेनो में डिजिटल-फर्स्ट केबिन और बेहतर सेफ्टी पर फोकस करने वाली है। इसमें इंप्रूव्ड ग्रिल और अपडेटेड एलईडी डीआरएल के साथ एक अपीलिंग फ्रंट फेसिया और नया लोअर बंपर देखने को मिल सकता है। साथ ही, इस हैचबैक में नए अलॉय वील्स और इंप्रूव्ड टेल लाइट्स भी ऑफर की जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हैचबैक में कंपनी अब सिंगल-पैनल सनरूफ भी दे सकती है।
इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट भी मिलेगा। इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री और ट्रिम्स के साथ-साथ पावर्ड ड्राइवर सीट भी मिल सकती है। इसमें वही 1.2 लीटर ड्यूलजेट इंजन मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ मिलने की उम्मीद है। कंपनी नई बलेनो में स्विफ्ट में इस्तेमाल होने वाला 1.2 लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी दे सकती है।
Maruti Brezza Facelift
कंपनी अपनी पॉप्युलर मिड-साइड एसयूवी ब्रेजा को भी मिड-साइकिल अपडेट देने वाली है। एसयूवी में रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स और नए लोअर बंपर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रेजा फेसलिफ्ट में नए अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड टेललाइट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। केबिन के अंदर, ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और प्रीमियम सॉफ्ट-टच मटेरियल के साथ एक नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। सीएनजी वर्जन में विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी किट मिलेगी। इसके अलावा, एसयूवी में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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