Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पैसा रखिए तैयार! मार्केट में जल्द दस्तक देने आ रही हैं मारुति की ये 5 धांसू कारें; जानिए कब होगी एंट्री

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय कार मार्केट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का दबदबा दशकों से है। अपनी बादशाहत को बनाए रखने के लिए कंपनी बैक-टू-बैक कई नई गाड़ियां उतारने की तैयारी में है।

पैसा रखिए तैयार! मार्केट में जल्द दस्तक देने आ रही हैं मारुति की ये 5 धांसू कारें; जानिए कब होगी एंट्री

भारतीय कार मार्केट में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का दबदबा दशकों से है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी होने के बावजूद मारुति हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। अपनी बादशाहत को बनाए रखने के लिए कंपनी बैक-टू-बैक कई नई गाड़ियां उतारने की तैयारी में है। अगर आप भी आने वाले दिनों में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के नए अवतार और कुछ बिल्कुल नई गाड़ियां बाजार में लॉन्च करने जा रही है। आइए जानते हैं मारुति की उन 5 अपकमिंग कारों के बारे में, जो बहुत जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
BMW i4
BMW i4
₹ 72.5 - 77.5 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट

देश की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा अब बिल्कुल नए रंग-रूप में आने वाली है। इस नई कार की टेस्टिंग सड़कों पर शुरू हो चुकी है। इसमें नए बंपर, ग्रिल और एलईडी लाइट्स देखने को मिलेंगी। गाड़ी के अंदर अब बड़ा 10.1-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर और वेंटिलेटेड सीटें मिल सकती हैं। इसमें वही पुराना 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन तो रहेगा ही। साथ ही बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए सीएनजी टैंक को नीचे की तरफ फिट किया जा सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 - 19.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 15.99 - 20.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 24.97 - 28.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx EV

Maruti Suzuki Fronx EV

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Wagon R EV

Maruti Suzuki Wagon R EV

₹ 10 - 14 लाख

मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:करोड़ों की इस गाड़ी ने रचा इतिहास, ग्राहकों ने खरीद डालीं 5,000 से ज्यादा कारें

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट

फ्रोंक्स मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। अब इसे पहला बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका नया हाइब्रिड इंजन होगा, जो करीब 35 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देगा। इसमें लगा पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा और कार पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगी। इसके अलावा, कार में बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन और सेफ्टी के लिए 'अडानी' यानी लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट पर राज करने वाली बलेनो को भी एक नया मिड-लाइफ अपडेट मिलने वाला है। इस नए फेसलिफ्ट मॉडल में आगे की तरफ स्लीक ग्रिल, क्रोम स्ट्रिप और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक दिया जाएगा और माना जा रहा है कि ग्राहकों की डिमांड पर इसमें सिंगल-पेन सनरुफ भी मिल सकता है। हालांकि, कार में पहले की तरह 1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन के साथ आएगी।

ये भी पढ़ें:इन 7 बातों को फॉलो करते ही कार के AC से आएगी इतनी ठंडी हवा, 'कश्मीर' बन जाएगी!

मारुति सुजुकी YMC इलेक्ट्रिक एमपीवी

ई-विटारा (e Vitara) के बाद मारुति अब देश में अपनी पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर एमपीवी (MPV) लाने की तैयारी में है। इसका कोडनेम 'YMC' है। इस गाड़ी को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें बिना ग्रिल वाला क्लीन फ्रंट लुक और शानदार अलॉय व्हील्स नजर आए हैं। यह गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है। कंपनी इसमें सोफे जैसा आराम, पैनोरमिक सनरुफ और बड़ी डिजिटल स्क्रीन जैसे फीचर्स देने वाली है।

ये भी पढ़ें:नया मॉडल आते ही खेल कर कई ये SUV, इसके सामने सोनेट, कैरेंस, सिरोस का सरेंडर!

मारुति ग्रैंड विटारा 7-सीटर

मारुति के पास फिलहाल मार्केट में कोई बड़ी 7-सीटर फ्लैगशिप एसयूवी नहीं है। इसलिए कंपनी ग्रैंड विटारा का बड़ा 7-सीटर वर्जन (कोडनेम Y17) ला रही है। तीसरी रो (row) की सीट और ज्यादा हेडरूम देने के लिए इस गाड़ी की लंबाई और व्हीलबेस को बढ़ाया जाएगा। इसमें पैनोरमिक सनरुफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। यह गाड़ी 1.5-लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Suzuki Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।