Maruti Suzuki ने किया कन्फर्म, भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन बेहतरीन कार, लिस्ट में नई फ्रॉन्क्स भी

मारुति सुजुकी की कारों को पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह मार्केट में तीन नई गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है। इनमें फ्रॉन्क्स का भी बिल्कुल नया वर्जन शामिल है।

मारुति सुजुकी फैन्स के लिए आने वाले साल बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह साल 2031 तक भारत में नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने वाली है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने कहा कि कंपनी अलग-अलग सेगमेंट्स में अपने ईवी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने वाली है। कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी- ई-विटारा की सेल शुरू हो चुकी है। हाल ही में हैदराबाद में हुई एक डिलिवरी सेरिमनी में एक ही दिन में 108 इलेक्ट्रिक विटारा ग्राहकों को हैंडओवर की गईं। इसके बाद कंपनी 2031 तक तीन और मॉडल लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में।

Maruti Suzuki YMC Electric MPV

मारुति की इस एमपीवी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। यह भारतीय बाजार में 2026 की आखिरी तिमाही में लॉन्च हो सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे इस साल दिवाली फेस्टिव सीजन से पहले यानी सितंबर-अक्टूबर के आसपास लॉन्च कर सकती है। YMC कोडनेम वाली यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थ्री-रो एमपीवी डोमेस्टिक मार्केट में किआ कैरेंस क्लैविस ईवी और BYD eMax 7 को टक्कर देगी। मारुति YMC में आपको ई-विटारा के ज्यादातर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इनमें बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ई-एमपीवी का एक टोयोटा वेरिएंट भी होगा, जिसके भारत में 2027 की शुरुआत तक लॉन्च किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक एमपीवी में वही 49 kWh और 61 kWh के बैटरी पैक हो सकते हैं, जो एक बार चार्ज करने पर मैक्सिमम 500 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेंगे।

Maruti Suzuki eWX Electric Hatchback मारुति सुजुकी भारत में टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी जैसी कारों को टक्कर देने के लिए एक छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है। K-EV इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह कार eWX कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर जापान मोबिलिटी शो में हुआ था। उम्मीद की जा रही है कि इसे 2027 के सेकेंड हाफ में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इसके बैटरी पैक और सेल का प्रोडक्शन भारत में ही करेगी। इसे 35 kWh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह एक बार फुल चार्ज करने पर 200-250 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी। eWX इलेक्ट्रिक हैचबैक, इलेक्ट्रिक वीइकल सेगमेंट में मारुति का मास-मार्केट मॉडल होगा, जिसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से कम होने की उम्मीद है।