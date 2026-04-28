तहलका मचाने आ रहीं मारुति सुजुकी की तीन नई कॉम्पैक्ट SUV, लिस्ट में नई ब्रेजा के साथ Y43 भी

मारुति सुजुकी मार्केट में अपनी तीन सब-4 मीटर एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इनमें टाटा पंच को टक्कर देने वाली मारुति की माइक्रो एसयूवी Y43 के साथ ब्रेजा और फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट शामिल है।

मारुति सुजुकी की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो खुश हो जाइए। कंपनी मार्केट में अपनी तीन सब-4 मीटर एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इनमें टाटा पंच को टक्कर देने वाली मारुति की माइक्रो एसयूवी Y43 के साथ ब्रेजा और फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट शामिल है। ऐसे में अगर आपका कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान बन रहा है, तो थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए और इन नए प्रोडक्ट्स को चेक करने के बाद ही अपने लिए बेस्ट एसयूवी सेलेक्ट करिएगा। फिलहाल आइए जान लेते हैं इन नई गाड़ियों में कंपनी क्या कुछ नया ऑफर करने वाली है।

Y43 रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी की यह माइक्रो एसयूवी डिस्कंटिन्यू हुई इग्निस की जगह लेगी। इसकी टक्कर मार्केट में पहले से मौजूद हुंडई एक्सटर और टाटा पंच से होगी। इसे कंपनी नेक्सा डीलरशिप के जरिए सेल करेगी। नई माइक्रो एसयूवी में रगेड लुक और शानदार एसयूवी स्टांस के साथ हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगा। इसमें स्विफ्ट और डिजायर में ऑफर किया जाने वाला माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम वाला 1.2 लीटर जेड-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा। इसके अलावा, इस छोटी एसयूवी में सीएनजी इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा। मारुति की यह माइक्रो एसयूवी फर्स्ट टाइम बायर्स को टारगेट करेगी। यह उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है, जो 10 लाख रुपये से कम की कीमत में एक अफोर्डेबल, मजबूत और फ्यूल एफिशिएंट माइक्रो एसयूवी की तलाश में हैं।

Maruti Fronx Facelift मारुति अपनी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। यह इसी साल लॉन्च हो सकता है। लेटेस्ट स्पाई फोटोज से कन्फर्म हुआ है कि यह क्रॉसओवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई-एंड फीचर्स से लैस होगी। इसमें गेम-चेंजिंग सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिल सकता है। इसके टेस्ट मॉडल में LIDAR/रडार यूनिट्स देखी गई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसयूवी में ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट के साथ कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम हो सकते हैं। अपडेटेड मॉडल में इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलेगा। इस क्रॉसओवर में 1.2 लीटर Z-सीरीज इंजन पर बेस्ड रेंज-एक्सटेंडर हाइब्रिड यूनिट भी हो सकती है। यह पावरट्रेन 35 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज ऑफर कर सकता है।