Maruti Suzuki की 7 नई SUV, लिस्ट में टाटा पंच को टक्कर देने वाली माइक्रो-SUV भी

कंपनी अगले तीन सालों में 9 नए मॉडल लाएगी। खास बात है कि इनमें से 7 केवल SUV हैं। इन अपकमिंग एसयूवी में ICE के साथ ईवी, हाइब्रिड और सीएनजी वीइकल भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल की दुनिया में तहलका मचाने वाली है। कंपनी अगले तीन सालों में 9 नए मॉडल लाएगी। खास बात है कि इनमें से 7 केवल SUV हैं। इन अपकमिंग एसयूवी में ICE के साथ ईवी, हाइब्रिड और सीएनजी वीइकल भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

Maruti Brezza Facelift मारुति अपनी ब्रेजा के फेसलिफ्ट को जल्द मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसमें आपको अपडेटेड बंपर, नई फॉगलैंप हाउसिंग और नई वील्स देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा ब्रेजा 1.5 लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। उम्मीद है कि मारुति सुजुकी फेसलिफ्ट मॉडल में फ्रॉन्क्स वाला 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑफर करेगी। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा।

Maruti Grand Vitara Facelift मारुति सुजुकी ने इस एसयूवी को 2022 में लॉन्च किया था। अब इसका मिड-साइकिल अपडेट आने वाला है। यह फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट में फ्रंट ग्रिल में बदलाव, नए बंपर, अपडेटेड लाइटिंग और नए वील्स देखने को मिलेंगे। फेसलिफ्ट में 10.1 इंच का बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल 2 ADAS और कई अन्य फीचर्स भी शामिल होने की संभावना है। इंजन ऑप्शन में किसी बदलाव की संभावना कम है।

Grand Vitara 7 Seater कंपनी ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक सात-सीटर एसयूवी भी डिवेलप कर रही है। इस 7-सीटर एसयूवी में वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और दूसरे कई फीचर्स होंगे। इसमें लेवल 2 ADAS भी मिलने की उम्मीद है। यह एसयूवी माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन्स के साथ आएगी। यह इस साल के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है।

Maruti Y43 ICE And EV मारुति सुजुकी एक नई माइक्रो-एसयूवी पर भी काम कर रही है, जो लॉन्च होने पर हुंडई एक्सटर और टाटा पंच को टक्कर देगी। इसको इंटरनली Y43 नाम दिया गया है। इसका प्रोडक्शन वर्जन अब बंद हो चुकी इग्निस का सक्सेसर होगा। इसे नेक्सा नेटवर्क के जरिए सेल किया जा सकता है। Y43 में वही जाना-पहचाना 1.2 लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा सकता है। Y43 में CNG इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है। बाजार में इसकी लॉन्चिंग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी ला सकती है।

Maruti Victoris CBG मारुति सुजुकी की ओर से एक और संभावित लॉन्च विक्टोरिस का सीबीजी (कंप्रेस्ड बायो गैस) वर्जन है। इसे पहले जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस किया गया था। इसमें रेगुलर सीएनजी वर्जन वाला ही 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर इंजन होगा। सीएनजी वर्जन लगभग 87 हॉर्सपावर और 122 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। सीबीजी वर्जन के आउटपुट डीटेल्स अभी रिलीज नहीं किए गए हैं।

Fronx Facelift And Series Hybrid मारुति सुजुकी फेसलिफ्टेड फ्रॉन्क्स को भी जल्द लॉन्च कर सकती है। इसमें मामूली डिजाइन चेंज होंगे। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका किफायती सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन होगा। अपडेटेड फ्रॉन्क्स में लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी। मौजूदा पावरट्रेन के अलावा, इसमें सीरीज हाइब्रिड सेटअप का ऑप्शन भी मिलेगा।