मारुति सुजुकी की चार नई कार, लिस्ट में नई ब्रेजा और वैगन R फेसलिफ्ट भी, लॉन्च जल्द

मारुति अपनी चार नई कार लाने वाली है। इनमें ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ वैगन R के थर्ड जेनरेशन का सेकेंड फेसलिफ्ट भी शामिल है। साथ ही अपकमिंग कारों की लिस्ट में कंपनी की एक नई इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है।

मारुति सुजुकी के फैन हैं और नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी ने लंबे इंतजार के बाद फरवरी में अपनी ई विटारा को लॉन्च किया था। यह इस साल का कंपनी का पहला नया मॉडल है। अब कंपनी अपनी चार नई कार लाने वाली है। इनमें ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ वैगन R के थर्ड जेनरेशन का सेकेंड फेसलिफ्ट भी शामिल है। साथ ही अपकमिंग कारों की लिस्ट में कंपनी की एक नई इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है। आइए जानते हैं इन कार में।

ब्रेजा फेसलिफ्ट ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर ग्राहक काफी एक्साइटेड हैं। कंपनी इसे मिड-साइकिल अपडेट देने वाली है। इसके शानदार कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे। मारुति ब्रेजा के नए अपडेट में रीडिजाइन किए गए बंपर, नई रेडिएटर ग्रिल, रिवाइज्ड एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स के साथ नए 16 इंच के अलॉय वील्स देखने को मिल सकते हैं। मारुति सुजुकी इस अपडेट के साथ ब्रेजा में पैनोरमिक सनरूफ भी ऑफर कर सकती है। इंटीरियर में आपको मौजूदा 9 इंच के यूनिट की जगह 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर साइड में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी देखने को मिल सकती है।

वैगन R मारुति सुजुकी थर्ड जेनरेशन वैगन R का दूसरा फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकती है। मौजूदा मॉडल 2022 से बाजार में है और इसे एक और अपडेट की जरूरत है। मारुति सुजुकी रेडिएटर ग्रिल के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। साथ ही इसके नए कलर ऑप्शन भी आ सकते है। इंटीरियर में आपको यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। सीएनजी वेरिएंट के लिए एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इसमें नया अंडरबॉडी सीएनजी फ्यूल टैंक हो सकता, जिससे आपको बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलेगा।

नई इलेक्ट्रिक एमपीवी तीसरी तिमाही के अंत में यानी फेस्टिव सीजन के ठीक पहले मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एमपीवी लॉन्च कर सकती है। 'मारुति YMC' कोडनेम वाला यह मॉडल मारुति ई विटारा वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और किआ कैरेंस क्लैविस ईवी को टक्कर देगा। मारुति सुजुकी इस इलेक्ट्रिक एमपीवी को दो वेरिएंट में ऑफर करेगी। बेस वेरिएंट में 142 hp/193 Nm का फ्रंट मोचर और 48.8 kWh का एलएफपी बैटरी पैक होगा। जबकि, टॉप वेरिएंट में 172 hp/193 Nm का फ्रंट मोटर और 61.1 kWh की एलएफपी बैटरी पैक होगा। पहले वेरिएंट की रेंज लगभग 400 किलोमीटर और दूसरे वेरिएंट की रेंज लगभग 500 किलोमीटर होगी।