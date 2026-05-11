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Maruti Suzuki ला रही जबर्दस्त 7 सीटर ईवी, मिलेंगी सोफा जैसी सीट्स, गजब की रेंज

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी आजकल अपनी एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। इस एमपीवी का कोडनेम YMC है। बीते कुछ दिनों से YMC काफी चर्चा में है और ग्राहकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है।

Maruti Suzuki ला रही जबर्दस्त 7 सीटर ईवी, मिलेंगी सोफा जैसी सीट्स, गजब की रेंज

मारुति सुजुकी अपने लाइनअप को और बड़ा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। कंपनी आने वाले दिनों में ब्रेजा, फ्रॉन्क्स और बलेनो जैसे प्रोडक्ट्स के अपडेटेड वर्जन लाने वाली है। इसके साथ ही कंपनी अपने ईवी सेगमेंट पर भी काफी ध्यान दे रही है। रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी आजकल अपनी एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। इस एमपीवी का कोडनेम YMC है। बीते कुछ दिनों से YMC काफी चर्चा में है और ग्राहकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी इस इलेक्ट्रिक एमपीवी को खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसे इसी साल के आखिर में लॉन्च कर सकती है।

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Carens Clavis EV से होगी टक्कर

कंपनी अपनी अर्टिगा और ईको जैसे प्रोडक्ट्स के साथ 7 सीटर एमपीवी सेगमेंट को लीड कर रही है। वहीं, ईवी 7 सीटर के साथ मारुति सुजुकी ईवी 7 सीटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी में है। YMC का प्रोडक्शन वर्जन एक मास मार्केट प्रोडक्ट होगा। इसकी टक्कर Kia Carens Clavis EV से होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत क्लाविस ईवी से कम हो सकती है।

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Photo: Cartoq

मिल सकती है 543 किमी तक की रेंज

YMC की ई-एमपीवी की लंबाई लगभग 4.5 मीटर होने की उम्मीद है। यह ईविटारा एसयूवी वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। हार्टेक्ट-ई नाम के इस स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर को सुजुकी, टोयोटा और Daihatsu ने मिलकर डिवेलप किया है। इसके पावरट्रेन भी इलेक्ट्रिक एसयूवी से ही लिए जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो इसमें 49 kWh और 61.1 kWh की बैटरी पैक के ऑप्शन उपलब्ध होंगे। दावा किया जा रहा है कि एसयूवी में लगी बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी।

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सोफे जैसी सीट देने के मूड में कंपनी

रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी इस मॉडल में सोफे जैसी कंफर्टेबल सीट ऑफर करने का टारगेट लेकर चल रही है। इसमें कई शानदार फीचर्स जैसे - बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग बे, 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, पावर और वेंटिलेटेड सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पैनोरमिक सनरूफ शामिल होंगे।

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इग्निस की जगह नई माइक्रो एसयूवी लाने की तैयारी

मारुति सुजुकी एक बिल्कुल नई माइक्रो एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसका कोडनेम Y43 है। यह 2027 में लॉन्च हो सकती है। यह एंट्री-लेवल माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच और हुंडई एक्सीर को टक्कर देगी। यह HEARTECT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसकी लंबाई करीब 3.8 मीटर होगी। इसमें स्विफ्ट और डिजायर की तरह ही Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है। खास बात है कि यह सीएनजी में भी आ सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी हेडलाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और के साथ सनरूफ भी ऑफर किया जा सकता हैं।

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(Photo: cardekho)

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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